Jandro: “La magia tiene que tener una parte divertida, no quiero usarla para hacer llorar”

El Teatro Principal de Zaragoza acoge del 18 al 23 de abril la cuarta edición del Festival Internacional de Magia ‘Ciudad de Zaragoza’, un encuentro que reunirá en la capital aragonesa a algunos de los mejores magos nacionales e internacionales como Miguel Muñoz, Manho Han, Dania Díaz, Rémi Lasvènes, Francis Zafrilla y Félix. La cita contará con seis galas internacionales y dos infantiles y tendrá como maestro de ceremonias al mago Jandro (Valencia, 1977), quien este lunes ha presentado los detalles de este certamen en un acto que ha tenido lugar en hall del Teatro Principal, donde también ha conversado con HERALDO sobre su carrera y sobre su participación en este encuentro.

Además de presentar el Festival Internacional de Magia ‘Ciudad de Zaragoza’, ¿le veremos también actuar en esta cita?

Claro que sí, al contrario. Al final, soy el que más actúa porque hago un número entre cada uno de los artistas. Tengo cinco o seis intervenciones, más de media hora en la gala.

¿Cómo se inició usted en el mundo de la magia?

Empecé con los fascículos de Juan Tamariz que se vendían en los quioscos. En Valencia estaba más aislado del mundo de la magia, no había nada o pensabas que eras el único que se quería dedicar a eso. Entonces no había internet. Fui encontrando otros magos y artistas en Valencia a raíz de conocer al Profesor Lesmans, pero mis inicios fueron con los fascículos de Tamariz, como hicieron Luis Piedrahita o Yunke. Luego ya empecé a ir a congresos y a descubrir que había magos de otras ciudades, que es algo obvio, pero que en aquella época era impensable

El humor suele ir de la mano en sus números. ¿Es un reto añadido?

Sí. Yo concibo el entretenimiento con la parte entretenida también, no solo con la sorpresa, sino que para mí es importante que el público se ría y se divierta porque si alguien viene a verme al ‘show’ y no le gusta la magia, se lo va a pasar igual de bien porque se va a reír. Y al que no le guste el humor, da igual porque se va a sorprender muchísimo. Con lo cual, magia y humor combinan perfectamente.

¿Es imprescindible tener dotes de actor en su oficio?

Eso decían antes. Robert-Houdin defendía que un mago es un actor que hace el papel de mago. Es lo que se creía antiguamente. Yo no estoy de acuerdo. Un mago es un mago, y si además es actor puede hacer otro tipo de magia, más teatralizada… pero todos los magos que conozco son ellos a la máxima potencia, digamos, en un escenario, con la adrenalina a mil. No creo que haga falta saber actuar, tienes que saber transmitir o saber qué quieres contar.

¿Qué ingredientes debe tener un buen truco para funcionar?

Para mí, en primer lugar, tiene que tener una premisa interesante. Cada vez me gustan más los trucos que solo son trucos. Creo que es el cantante, no la canción, por establecer un símil musical. Tienen que tener una parte divertida, no quiero usar la magia para hacer llorar o sufrir al público. Hay magos que lo hacen. Yo lo he probado y lo he hecho, pero no me interesa. También tiene que ser sorprendente, que de por sí la magia lo es, y tiene que tener algo memorable, no digo todos los trucos, aunque si haces un ‘show’ de una hora y media tiene que haber algo que al cabo de los años se recuerde. Entonces, ahí es donde lo peta.

Ha ganado el prestigioso trofeo ‘Fool us’ de Las Vegas en cinco ocasiones ¿Intentará una sexta?

Me retiré ya. El año pasado ya no pude ir porque se grabó en época de vacaciones, y esas fechas son para mi familia. Y por otro lado, es algo que he hecho cinco veces y ya es mucho. Sí que estoy trabajando con el dúo de ilusionistas y comediantes estadounidenses Penn y Teller, ayudándoles a crear números para que ellos los hagan en el ‘Fool us’. Así que sigo muy ligado, pero desde la parte de atrás.

En su profesión están continuamente aprendiendo nuevos juegos de magia y estudiando también a los grandes ilusionistas del pasado. Imagino que sabe bien que Aragón es tierra de magos...

Efectivamente, estamos continuamente estudiando, entrenando y ensayando. Aunque hace más de 20 años que no actúo en Zaragoza (sí que he estado por los alrededores) sé que aquí gusta mucha la magia, no sé si es por el legado de Pepe Carrol, por otros magos que hay actualmente por aquí. Hay una buena cultura de magia en Zaragoza. Y en Aragón, en general, por figuras como Rahma Khan, Javier Antón o Florences Gili y el encuentro nacional que lleva ya 24 años organizándose en Tamarite de Litera, una de las citas más importantes y que es casi patrimonio histórico.

Además de Zaragoza, ¿dónde podemos verle actualmente?

Estoy ahora de gira con el ‘show’ ‘Descabellado’, y con otro más pequeño que es ‘La magia de Jandro’, un laboratorio donde voy probando nuevas ideas.

Ahora también está explorando sus inquietudes como cineasta...

Así es. Llevo tiempo estudiando cine en Nueva York. Creo que el cine y la magia son lo mismo. En ambos casos se trata de construir una ficción, algo que no existe, y crear una emoción en el espectador. Depende cómo lo cuentes es más sorprendente, tiene más suspense. Escribí el guión de un corto, ‘Cava’, y a finales de noviembre del año pasado lo produje y lo dirigí. Ahora mismo está empezando a recorrer diversos festivales y está teniendo muy buena acogida. Los actores son brutales: Carlos Santos, Pablo Puyol y Rebeca Valls. Se trata de un ‘thriller’ que narra la historia de un tipo con no muy buena pinta que está en mitad del bosque con una pala cavando una zanja y de repente, por la noche, alguien le pilla haciendo esta ‘maldad’. A partir de ahí se desarrolla la trama. En EE. UU., quienes lo han visto me dicen que se nota que soy mago.

¿Por qué?

Porque llevo al espectador de un lado a otro como si fuera un truco de magia y porque para mí el cine es como la magia. Tú decides donde quieres que se fije la atención, dónde no, qué información dar, dónde colocar la sorpresa y cuál es el giro final.