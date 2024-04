¿Qué se puede ver en los teatros de Zaragoza este fin de semana?

Los teatros de Zaragoza recuperan este fin de semana la normalidad tras la pausa que supuso la Semana Santa. Una reactivación que lleva aparejada una interesante y variada programación que incluye humor, pura dramaturgia, música y temática infantil.

El Teatro de la Estación acoge desde este viernes y hasta el domingo (19.00) la representación de la obra 'Manual básico de lengua de signos para romper corazones', un texto del director y guionista canario Roberto Pérez Toledo. Estrenada una primera versión en el Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional, poco antes del fallecimiento de su autor, ahora se reestrena como homenaje póstumo con la unión de las productoras aragonesas Patty Brava y Factory Producciones y los actores Carlos Soroa y María José López, sordos de nacimiento, como dos de los cuatro de los protagonistas.

'Manual básico de lengua de signos para romper corazones' cuenta la historia de Lucho, un chico sordo que acaba de conocer a Jaime (quien tiene mucho que contarle). El primer flirteo en un centro comercial (foco principal del cortometraje viral 'Sí a todo') ha desembocado en un paseo por las calles hacia el piso de Jaime. Éste se esfuerza por vocalizar mucho para que Lucho descifre sus labios, pero Lucho prefiere usar los suyos para besar a Jaime. A la mañana siguiente, Jaime arranca a Lucho el compromiso de que le enseñará lengua de signos. Entre palabras y signos, los dos se enamoran a trompicones, mientras se resquebrajan sus corazas, sus mundos chocan y Jaime indaga en la misteriosa intimidad de Lucho.

Teatro de las Esquinas

El Teatro de las Esquinas, en su cometido de fomentar la formación en las artes escénicas, estrena este viernes y este sábado 5 y 6 de abril (20.00) la obra 'El viaje de los cantores'. Un montaje que materializa el Aula del Teatro de la institución zaragozana. Se trata de una obra del dramaturgo mexicano Hugo Salcedo, dirigida por Marian Pueo y coreografiada por Ingrid Magrinyà, que a través de un elenco de artistas vocacionales y en formación, llevará al espectador por el camino de la migración humana a través de las fronteras territoriales.

La historia está inspirada en un hecho real aparecido en el diario 'La Jornada' del 3 de julio de 1987: dieciocho mexicanos trataron de entrar en territorio de Estados Unidos ilegalmente, encerrados en un vagón de mercancías sellado por el exterior, por un traficante de inmigrantes, y murieron asfixiados. Un solo superviviente, que pudo hacer un orificio para respirar, fue acogido y encontró trabajo en tierras estadounidenses.

También en las Esquinas, este domingo (18.30) la compañía aragonesa de danza Violeta Borruel pone en escena 'Prima Natura', una danza como expresión vital y primigenia, donde se busca el origen, explorar al ser humano como parte de la naturaleza, el cuerpo como materia y como lugar donde ocurre la vida.

Teatro Arbolé

La compañía madrileña Teatro Tyl Tyl presenta este sábado (18.00) y domingo (12.00) en el Teatro Arbolé 'Los Mussi', un espectáculo en el que se suman, a su búsqueda habitual de integrar teatro y música en vivo, el audiovisual y la participación del público asistente para realizar juntos un viaje por la música, el teatro y el arte. Los Mussi son tres personajes que nacen para proteger y fomentar en los niños, la imaginación y capacidad de creación a través del juego. Trasna, Igor y Pixi posibilitan con sus acciones la creación de entornos felices y sanos. Estos personajes, corporizados por cuatro actores/cantantes, nos invitan a un viaje por la imagen, la música y la creación en familia. Todo ello con el objetivo de jugar, imaginar y crear un mundo sostenible.

Teatro Principal

‘La Movida, el musical de los 80’, una propuesta de Theatre Properties en coproducción con Atresmedia, Planeta Fama y el Grupo Eventix prosigue con su andadura en el Teatro Principal. Una andanada de temas ochenteros en aquellos años de descubrimiento para la juventud española, con un sonido que llevó el apellido de ‘madrileña’ pero que tuvo presencia con otras formas y protagonistas en buena parte del país, desde Vigo a la propia Zaragoza.

Este viernes hay una función (20.00), el sábado dos (18.00 y 21.00) y el domingo se despedirá el espectáculo con una última actuación a partir de las 19.00.

Teatro del Mercado

El humor está asegurado en el Teatro de la Estación con el televisivo Iñaki Urrutia con el 'show' 'Esto no es un concurso'. "¿Cómo no va a pensar, nuestro Iñaki Urritia que la vida es siempre un concurso? ¿Cómo no va a pensar que todas las preguntas de la vida tienen una respuesta al lado? ¿Cómo no va a pensar que la felicidad máxima es llevarse un bote?". Estas y otras preguntas son las que responderá este cómico, presentador y guionista que lleva años liderando concursos televisivos. Las funciones son el viernes y el sábado a las 20.00 y el domingo a las 19.00.