Juan Luis Cebrián contesta a Prisa y afirma que mantiene su vinculación con 'El País'

Menos de 24 horas después de que el Consejo de Administración de Prisa Media decidiera por unanimidad destituir a Juan Luis Cebrián como presidente de honor de 'El País' por incumplimiento de contrato al no haber solicitado la autorización preceptiva para colaborar en otro medio de comunicación, el periodista madrileño, de 79 años, ha replicado al grupo de comunicación con una nota de prensa "sobre su relación con el periódico del que fue fundador durante 48 años".

Bajo el título de 'Cebrián continúa cumpliendo su contrato con 'El País', el que fuera su director desde 1975 hasta 1988, niega la desvinculación anunciada por Prisa Media basada en que su próxima colaboración como periodista en 'The Objective' constituye un "incumplimiento material" de los términos del contrato de colaboración actualmente en vigor entre Cebrián y 'El País', en el cual se configuraba una relación exclusiva.

"Como quien decide el contenido del diario es el director responsable, enviaré este sábado a la directora de 'El País' el artículo que debería publicar, según lo acordado, el próximo lunes, en demostración del servicio permanente a la libertad de expresión que siempre ha manifestado el periódico que fundé como director hace ya casi medio siglo. Libertad de continuo amenazada por el poder político", asevera.

Cebrián también revela cómo fue el proceso por que el que en su momento se le nombró presidente de honor del rotativo: "Respecto a mi presidencia de honor, la dirección de la empresa conoce que me negué insistentemente a aceptarla en el momento de mi jubilación, convencido, como enseñara Calderón de la Barca, de que 'el honor es patrimonio del alma', no de ningún consejo de administración por mucha que sea la autoestima de sus miembros. Si asentí finalmente, fue para no añadir tensiones morales a la ya muy conflictiva situación accionarial de la compañía".