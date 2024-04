Belén Aguilera y su 'hyperpop' de alto impacto desembarcan en la sala Oasis de Zaragoza

Belén Aguilera actúa este sábado 6 de abril en la sala Oasis. La cantante y pianista barcelonesa, de 28 años de edad, es un fenómeno de popularidad gracias a canciones como ‘Antagonista’ -el tema más escuchado de su repertorio, con 31 millones de reproducciones en Spotify- o ‘La tirita’ (junto a Lola Índigo: 30 millones de escuchas en esta plataforma sueca de impacto mundial), que ahora están acompañadas por un nuevo single, ‘Lolita’. Su primera actuación en Zaragoza ha despertado el interés de un público mayoritariamente joven, que garantiza una entrada más que notable en la sala (22.00, 26,64 euros en Wegow).

El álbum ‘Metanoia’, que salió a mediados del año pasado, ha cambiado el panorama a mejor para Aguilera. “De ahí en adelante tengo otro rumbo en cuanto al sonido, el discurso y mi carrera en general. Estoy donde quería estar, muy contenta con ese epé que me da una base para seguir indagando en la parcela sonora. Con los tres singles siguientes, ‘Mr. Hyde’, ‘Lolita’ y ahora ‘Thelma y Louise’, la meta era seguir divirtiéndome. No van en ningún álbum futuro, el próximo disco será otra cosa”.

Inicios y polos opuestos

Belén Aguilera decidió hace algo menos de una década que la música iba a ser su vida, aunque la ilusión por este camino le acompañaba desde muy pequeña. Comenzó muy orgánica: voz, piano y balada. La cosa ha cambiado un poco. “Enseguida vi que me tiraba más el pop anglosajón, más electrónico, con otro esquema de producción. Quería abrir la puerta por ese lado, y no encontraba referencias españolas que me ayudasen. El escenario pop femenino está ahora mucho más abierto en España, y personalmente quiero irme ahora para el otro lado, probar con la distorsión, no repetir lo que ya he hecho”.

A la hora de mirar más allá de nuestras fronteras, Belén se fija en el discurso y las formas de artistas como Charli XCX o Lana del Rey. “También estoy escuchando mucho pop escandinavo, me llama la atención que voy conociendo poco a poco. Intento hacer mi propio camino. Sí me ilusiona pensar en una colaboración con Empress Of, cantante, compositora y productora de Los Ángeles. Es algo que tengo entre ceja y ceja”.

De la actual gira se queda con el concierto que dio en Bilbao, y espera generar nuevos recuerdos fabulosos en esta visita zaragozana. “Aquella noche de Bilbao, con ‘sold out’ fue increíble. Pasaba un momento delicado a nivel personal, y el concierto me curó, me revivió. En Zaragoza tengo amigos y, sobre todo, muchas ganas de disfrutar y hacer disfrutar a toda la gente que venga a verme”.