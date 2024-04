Carmelo Artiaga: "Es un éxito, pero no pensemos que la candidatura de la jota saldrá a la primera"

Carmelo Artiaga formó parte del grupo Nobleza Baturra, fue director de la Escuela Municipal de Danza Villa de Tauste y creó su propia compañía en 1990, con la que puso en escena espectáculos que ya son historia, como 'El amor brujo' (1990), 'Yerma' (1992), 'La forja de un rebelde' (1992) y 'La ley del deseo' (1993). A finales de 2017 creó la Academia de las Artes del Folklore y la Jota de Aragón, que ha trabajado intensamente desde entonces para conseguir que la jota sea declarada Patrimonio Cultural Mundial.

¿Es muy dura la Unesco?Lo es. El expediente en el que se ha trabajado durante los últimos meses tienen que estudiarlo allí. Pensemos que el expediente del flamenco lo rechazaron en tres ocasiones antes de la declaración. O que se rechazó el que presentó Brasil con sus carnavales porque en la Unesco no veían qué tenía que ver el carnaval de Río con el de Bahía. Cuando se presentó la candidatura de las tamboradas se devolvió porque se juzgó que era muy amplia y había que acotarla. La Unesco es estricta en sus planteamientos.

Desde la Academia se creía más en una candidatura de la jota aragonesa en solitario, más que junto a la jota de otras comunidades.Desde el primer momento hemos defendido esa posibilidad, porque, la verdad, no vemos qué tiene que ver la jota montañesa de Cantabria, o la castellana, con la aragonesa. La idiosincrasia de la jota aragonesa es única, y su implantación y calado en la sociedad en la que ha nacido, también. Carnavales especiales o en peligro de desaparecer hay muchísimos en España, sin embargo nuestro país no apuesta por una candidatura conjunta, se piensa en conseguir la declaración solo para el de Cádiz, así que candidaturas en solitario las hay. Pero donde manda patrón no manda marinero, se nos ha impuesto que sea así. En cualquier caso, la jota aragonesa es tan grande que puede amparar a las demás. El ejemplo aragonés es suficientemente importante para eso.