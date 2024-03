Marta Vela: "Miro la jota sin prejuicios, limpia de todos los tópicos que se le colocan"

Marta Vela (Coslada, 1985) es pianista, escritora, colaboradora de Radio Clásica y Aragón Radio y docente universitaria. Entre sus libros destacan ‘Las nueve sinfonías de Beethoven’ (Fórcola, 2020) y ‘La jota, aragonesa y cosmopolita’ (Pregunta, 2022) y, ya en prensas, ‘La jota, aragonesa y liberal’ (Pregunta, 2024) y ‘Jotas cosmopolitas de Aragón’ (Institución Fernando el Católico, 2023), todos condensados, junto a música inédita, en el documental homónimo del primero, proyecto por el que ha obtenido de la Diputación de Zaragoza la distinción de Joven Promesa Literaria Aragonesa 2023.

¿Cómo es y cómo lleva una mujer tan polifacética como usted la conciliación familiar en un país como el nuestro?

Pues es agotador, pero yo no me quejo, porque hay muchas mujeres que se sacrifican por su familia (y también muchos hombres) y, aunque la igualdad efectiva es muy difícil (por tantas causas que escapan a la legislación, desde luego), yo lo compagino con cosas que me apasiona hacer, y eso es un regalo.

¿Cómo se llega a la Jota desde una formación en música clásica como la suya?

Pues por puro azar, desde luego, porque la investigación de la llamada ‘jota cosmopolita’ versa sobre la música del siglo XIX y la participación de este género popular en óperas, ballets, obras virtuosas, suites, oberturas y un larguísimo etc. En realidad, nunca me he movido de mi campo de estudio (risas). Pero sí es verdad que esta circunstancia me ha permitido mirar la jota aragonesa sin prejuicios, limpia de todos los tópicos que muchas veces se le colocan.

"Las excepcionales voces de Esmeralda Jiménez, Susana Cabrero e Ignacio Prieto han aportado una gran calidad al resultado final, así como el deslumbrante virtuosismo del pianista Alberto Menjón"

¿Cuándo y cómo surgió la idea de escribir ‘La jota, aragonesa y cosmopolita’ y cuál es su tesis fundamental?

Surgió a partir de una colaboración para Aragón Radio y, para explicarlo en pocas palabras, diré que, mucho antes de que los baturrismos hicieran escarnio de lo aragonés durante el siglo XX, la jota aragonesa había triunfado cien años antes por todo el mundo, de San Petersburgo a Nueva York, me pareció una historia digna de ser conocida.

En breve va a presentar el libro ‘La jota, aragonesa y liberal’. Por su título suponemos se trata de una continuación del anterior. ¿Si es esto así, qué nueva información aporta?

Es una investigación paralela, más centrada en España y Francia, en Zaragoza, Madrid y París, a raíz del descubrimiento de nuevas obras inéditas que ahondan en la hibridación de géneros entre ópera y música popular española –en especial, la jota–, que fueron un apoyo fundamental para la incipiente democracia liberal europea durante el siglo XIX.

¿Cuál es el papel de la jota aragonesa en el panorama político de ese momento?

Por aquel entonces, la ópera italiana, verdadera lengua franca de la Europa cosmopolita, con ejemplos tan conocidos como ‘Guillaume Tell’ de Rossini o ‘I puritani’ de Bellini, se volcó de lleno con la causa liberal, es decir, contra toda tiranía de corte absolutista. En España, la jota aragonesa tuvo un papel similar, sobre todo, en tiempos de la primera guerra carlista, cuando decididamente se alineó a favor de la reina gobernadora María Cristina, en la senda de la breve tradición constitucional procedente de los tiempos de la Pepa de 1812 y, por ende, contra las ideas reaccionarias que reclamaban trono, altar y leyes viejas.

"Todos los totalitarismos han tratado de apropiarse de un determinado acervo cultural para su propio beneficio, tratando de mostrar así la necesidad de su control sobre la población"

Hitler se apropió de la música y la estética de Wagner relativa a la mitología germánica para utilizarla como banda sonora de su locura guerrera. ¿Cree que Franco hizo algo parecido con la jota aragonesa?

Todos los totalitarismos han tratado de apropiarse de un determinado acervo cultural para su propio beneficio, tratando de mostrar así la necesidad de su control sobre la población. La ópera wagneriana tenía entonces (y tiene, claro) un gran éxito en Alemania, igual que la jota aragonesa en tantos territorios de España y, muy especialmente, en torno al Ebro.

Estos ensayos se plasman en el documental. Cuéntenos esta aventura cinematográfica y qué instituciones han colaborado.

Aunque narra la trayectoria internacional de la jota aragonesa durante el siglo XIX, el documental se ha grabado en distintas ubicaciones de Alagón y Zaragoza. Incluye diversas entrevistas con estudiosos que analizan las causas del enorme éxito de la jota durante la era decimonónica, junto a la música de varias obras inéditas, en especial, de Florencio Lahoz y Sebastián Iradier, que han sido grabadas un marco incomparable, la Iglesia de San Antonio de Alagón, donde Lahoz fue organista con su padre y su hermano Manuel. Las excepcionales voces de Esmeralda Jiménez, Susana Cabrero e Ignacio Prieto han aportado una gran calidad al resultado final, así como el deslumbrante virtuosismo del pianista Alberto Menjón. El Ayuntamiento de Alagón ha sido nuestro principal patrocinador, junto al apoyo de la asociación Patrimonio Sonoro.

¿Alguien más?

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha coeditado tanto ‘La jota, aragonesa y cosmopolita’ y ‘La jota, aragonesa y liberal’ y la Institución Fernando el Católico ha editadatá pronto un volumen con las obras descubiertas, ‘Jotas cosmopolitas de Aragón’.

Tanto en las diferentes presentaciones de sus libros, como en el de este documental, va de la mano con la Academia de las artes del folclore y la jota de Aragón. ¿Qué pretende en última instancia la citada Academia apoyando sus trabajos?

Se trata de una colaboración mutua con objeto de proteger el patrimonio concerniente a la jota aragonesa, su difusión nacional e internacional y, por supuesto, obtener el reconocimiento de la UNESCO a pesar de todas las trabas que se están encontrando en el camino.