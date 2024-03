La Fiesta de la Jota en Madrid vuelve a la vida, renovada, 140 años después

La noche del 26 de marzo de 1894 se produjo un acontecimiento cultural histórico en Madrid, una ‘Fiesta de la Jota’ en la que dos humildes músicos aragoneses, Santiago Lapuente y Ángel Sola, presentaron en la capital de España el primer gran cancionero de la jota, con 22 estilos y variaciones que habían recopilado. Ciento cuarenta años después, Ibercaja ha decidido conmemorar aquel acontecimiento celebrado en el Hotel Inglés con dos recitales en los que se va a evocar lo ocurrido aquella noche. Se celebrarán el 14 de marzo en Zaragoza (Patio de la Infanta, 19.00) y el 19 de marzo en Madrid (Centro Conde Duque, 19.00). Los recitales correrán a cargo de los cantadores Nacho del Río y Beatriz Bernad, que estarán acompañados por Javier Badules a la guitarra e Iván Sampietro a la bandurria.

No será un recital al uso porque, además de las 22 tonadas interpretadas en 1894, el acto contará con la sabiduría del escritor José Luis Melero, especialista en jota, que no solo se ocupará de introducir el recital con una ambientación histórica, sino que glosará e ilustrará cada uno de los estilos interpretados.

La fiesta de 1894 está considerada como el hito fundacional de la jota aragonesa como espectáculo de calidad. "Lo dicen y es verdad –subraya José Luis Melero–. porque hasta entonces no se habían codificado, no se habían transcrito los distintos estilos de jota. Cuando al año siguiente Lapuente publicó junto a José María Alvira las trascripciones para piano de esas jotas, allí quedaron recogidos por vez primera cómo eran estilos tan conocidos como el de las ‘aragonesas puras’ o ‘Cariñena’. Santiago Lapuente fue el primer gran maestro de la jota, con el que aprendieron figuras históricas como Asunción Delmás, Niño Moreno, Juanito Pardo o Inocencia Sebastián. Es una figura clave en la historia de nuestro folclore, y no lo es mucho menos Ángel Sola, un intérprete de excepcional categoría, cuyo arte enamoró al mismo Bretón, que lo calificó como ‘el Sarasate de la bandurria’. No ha habido otro como él".

Pero en el trasfondo de la Fiesta de la Jota en Madrid hubo más que unos intérpretes excepcionales. "La organizaron los dos mejores periodistas españoles de finales del siglo XIX, ambos aragoneses, Mariano de Cavia y Eusebio Blasco –subraya Melero–, y lo hicieron en colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid. Fue una fiesta espectacular, única, a la que asistió el ‘lobby’ aragonés en la capital, pero también representantes de la nobleza, intelectuales, músicos... Al banquete asistieron 400 comensales y otras 400 personas se quedaron fuera".

Santiago Lapuente y Ángel Sola dieron a conocer aquella noche 22 estilos y variaciones que fueron el origen del primer gran cancionero de la jota aragonesa (en la segunda edición, de 1914, Lapuente añadiría 15 más). ¿Quién las cantó? Para José Luis Melero es un misterio. "En realidad no lo sabemos –subraya–. Se suele decir que fue el Niño Moreno, porque es seguro que cantó en la Fiesta de la Jota que se celebró en Madrid tres años después. Pero he encontrado un testimonio periodístico en el que se cuenta que Lapuente conoció al Niño Moreno en un ‘teatrucho’ de Zaragoza, se enamoró de su voz y lo presentó de inmediato al certamen de las fiestas del Pilar de l896, donde ganó ya el primer premio. Si fue así, difícilmente podía conocerlo a la altura de 1894 y haberlo llevado a la primera Fiesta de la Jota. Se puede pensar que fue el propio Lapuente el que cantó. En ninguna de las crónicas periodísticas de aquel día se recoge el nombre de ningún cantador".

La historia siempre guarda algún misterio para el futuro. Unos se resuelven, otros no. Mientras tanto, se ha preparado ya la conmemoración de la efeméride. Y quienes pondrán la voz a los dos recitales organizados son dos de los cantadores más aplaudidos en los últimos años en Aragón: Nacho del Río, cinco veces Premio Extraordinario y que correrá con la parte troncal del programa, y su compañera en los escenarios Beatriz Bernad.

"Buscamos poner en valor el trabajo de Lapuente y Sola y lo que supuso esa Fiesta de la Jota –subraya el bilbilitano Nacho del Río–. Desde el punto de vista vocal, me ceñiré a lo histórico. No sabemos cómo se cantaron ese día las jotas pero en el cancionero que se publicó después aparecen muy simplificadas, así que incluiremos alguna pequeña ornamentación que hicieron los discípulos de Lapuente en las grabaciones que han llegado a nuestros días".

Se han recuperado incluso las introducciones musicales que tenían 14 de las 22 jotas, según unas anotaciones de Lapuente a las que se ha tenido acceso. El canto, en cualquier caso, se remite al que era común a finales del XIX y principios del XX. "Se cantaba más ligero, más rápido –añade Del Río–. Cuando llegó José Oto, fue él quien dio una expresión más lírica a la jota".

Nacho del Río cantará en solitario 17 jotas, Beatriz Bernad 4 y ambos interpretarán una a dúo. Los músicos tendrán dos intervenciones en solitario. Es, concluye José Luis Melero, "el recital de jota más pura, de jota más auténtica, que se puede hacer hoy en día".