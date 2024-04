Antonio Iturbe: “No se puede ser músico sin ser idealista y mi protagonista, en 1930, lo era"

Antonio Iturbe (Zaragoza, 1967) publica ‘Música en la oscuridad’ (Seix Barral), que sale hoy a la venta y es el retorno, si puede decirse así, del novelista y periodista cultural de Casetas a la ficción tras libros tan exitosos como ‘La bibliotecaria de Auschwitz’, (2012), ‘A cielo abierto’ (Seix Barral, Premio Biblioteca Breve, 2017) y ‘La playa infinita (Seix Barral, 2021). Si novela cuenta la historia de Mariano Lozano, sastre de oficio y maestro clarinetista, que llega al barrio rural de Casetas (Zaragoza) en el invierno de 1930. La novela se presenta el día 10 de abril en la Biblioteca Pública de Casetas y el 11 en la librería Antígona de Zaragoza. Antonio Iturbe es el director de la revista literaria ‘Librújula’.

¿Qué quería contar, cómo se ha encontrado con esta historia?

Empecé a hacerme preguntas que nunca le hice a mi abuelo cuando vivía. ¿Cómo era posible que un campesino que echaba horas en la azucarera aprendiese a tocar un instrumento tan difícil como el saxofón? ¿Y por qué después de la guerra nunca más volvió a tocar? Y me empecé también a preguntar por qué eso invisible, sin materia ni peso que es la música, puede transformarnos.

¿Y qué pasó?

Al buscar información de la banda de música di con el director de la banda en los años 1930, Mariano Lozano, un clarinetista de ideas republicanas. Esta no quiere ser la historia pormenorizada de la banda municipal de Casetas, que tendrá que escribirla alguien con más conocimiento, sino una historia sobre la fe en la música como motor de transformación de las vidas y sobre esas gentes anónimas olvidadas por la gran historia, que luchan por cambiar el mundo.

¿Qué te ha llegado de la memoria de tu abuelo, que se sabía en Casetas?

Mi abuelo contaba algunas anécdotas con la banda que eran jocosas hasta que te dabas cuenta de los tiempos tan miserables que dibujaban. A los miembros de la banda los llevaban a tocar a las fiestas de los pueblos y como a veces el municipio no tenía dinero ni para pagarles la comida, se los repartían entre los vecinos del pueblo para darles de comer en las casas de lo que buenamente tenían. Y alguna cosa se contaba de cuando llegó la Guerra Civil, que traslado a la novela, pero enseguida se acababa la conversación. Fueron malos tiempos.

¿Cómo maneja los espacios? Mallén, Casetas...

Mariano Lozano Sesma era de Mallén, pero casi toda la historia transcurre a partir de que él llega a Casetas en 1930. Yo nací en Casetas, pero a mis padres les fue mal el bar que habían tomado en traspaso y cuando yo tenía seis meses tuvimos que emigrar a Barcelona. Yo he vuelto de visita a lo largo de los años, pero en Casetas soy un guiri, lo ignoro todo. Pero para la literatura puede ser buena la distancia, el mirar las cosas desde afuera. No conoces las cosas con la precisión del que las vive, pero eso hace que una población concreta se difumine y se convierta en un lugar que cualquier lector puede hacer suyo.

¿Era un idealista nuestro protagonista o un inconsciente?

Un músico es alguien que dedica años y años de su vida a hacer pompas de jabón con un violín, una guitarra o un saxofón. No se puede ser músico sin ser idealista. Y mi protagonista lo era.

¿Qué significa o ha significado para Antonio Iturbe enfrentarte a la memoria familiar?

Lo cierto es que las preguntas sobre mi abuelo fueron el hilo que empecé a estirar, pero el descosido me descubrió a Mariano Lozano, y de manera natural, el centro de gravedad de la historia pasó a él. No hago una rememoración familiar, eso me habría parecido aburrido. Intento resolver ciertos enigmas sobre la música, escribía hipnotizado por el clarinete de Mariano Lozano que escuchaba en mis oídos mientras tecleaba y fueron surgiendo situaciones y personajes del pozo de la imaginación.