Miguel Ángel Lamata: "El amor, envilecido por el orgullo, puede ser lo más aterrador"

José Luis Borau decía que el rodaje es el peor momento del proceso de una película porque todo son urgencias, pero creo que en el caso de ‘El árbol y el ruiseñor’ el plan de rodaje se cumple y va a toda velocidad…

En efecto. Las Fuerzas del Mal se han aliado con nosotros y nos apoyan (no olvidemos que M. A. L. son las siglas de mi nombre, gracias a Dios).

El argumento del filme se basa en un relato de Mayte Navales, autora del guión, y gira en torno a una mujer que se suicida en el jardín de la casa de su amante y que, como fantasma, interviene en la vida del amado. Esto no es precisamente ‘El fantasma y la señora Muir’...

Pues no. Esta película habla del amor tóxico. De cómo a veces eso que llamamos amor, envilecido por el orgullo, puede ser lo más aterrador. El amor saca lo mejor de nosotros y también lo más siniestro. Este es uno de los temas clave en el relato de Mayte y en su apasionante novela ‘La última bruja’.

La casa es un elemento fundamental de la trama, ¿podría decirse que es casi un personaje más?

Me encantan las casas encantadas. Durante un año viví en una; había todo tipo de presencias y algún fantasma que otro. Resultó una temporada bastante estimulante… Y, dentro del cine de terror, el género de ‘casa maldita’ es uno de mis predilectos. Aún no me he comprado casa, pero, el día que lo haga, espero que sea una puerta al infierno.

¿Cómo está viviendo este nuevo rodaje en su tierra?

Nada me hace más feliz. En proyectos anteriores he mostrado lo luminoso de mi querida y añorada tierra. Ahora toca escarbar en sus tinieblas, que son igual de maravillosas. Eso es habitual en las novelas de Stephen King: los protagonistas vuelven al lugar que les vio nacer y el horror se desencadena. ¡Yupi!

Además, repite con actores que ya son amigos suyos…

Sí, pero, por encima de todo, son excelentes intérpretes. Eduardo Noriega y Amaia Salamanca son absolutamente idóneos para protagonizar ‘El árbol y el ruiseñor’; están magistrales. Y atención a la gran (a pesar de que solo tiene 10 años) Cosette Silguero… Es una actriz de otra galaxia.

Cambia de registro hacia el terror, pero no es un género que le resulte ajeno. De hecho, su primer largometraje se tituló ‘Una de zombis’…

Pero era una comedia. Llevo años queriendo hacer una peli de terror que, además, profundice en los rincones oscuros del alma humana. ¡Y me lo estoy pasando en grande! Siempre he dicho que no quería morir sin hacer una peli de terror. Ahora voy a querer hacer más, aunque sea después de muerto. De hecho, casi prefiero hacerlas estando muerto.

Con aquella cinta participó en el festival de cine fantástico de Sitges. ¿Le gustaría estrenar allí ‘El árbol y el ruiseñor’?

Eso sería sensacional. No sé si vendería mi alma al Diablo para conseguirlo, pero sí que se la alquilaría a Ángel Sala, el director del festival. Seguro que le encontraba alguna utilidad…

Es un certamen al que ha acudido desde su juventud: primero para hacer crónicas periodísticas del festival en HERALDO, y luego para estrenar sus cortos y sus películas ¿Ha marcado de alguna manera su camino en el mundo del cine?

Es uno de los festivales más interesantes y divertidos del mundo. Está extraordinariamente bien organizado por su director, que no solo es una de las personas que más saben de cine fantástico de este universo y otros, sino que rebosa pasión por lo que hace. Y es un hombre muy atractivo, también.

Hacía unos años que no dirigía, aunque sí ha desarrollado otras facetas como guionista, o productor del documental ‘Héroes: silencio y rock & roll’. La música de Héroes, y de Bunbury, en concreto, le ha acompañado en algunos títulos de su filmografía...

He estado entretenido con muchas cosas: ‘Firmado Lejárraga’ en teatro, guiones, producción de ‘El árbol y el ruiseñor’… y, por supuesto, ‘Héroes: silencio y rock & roll’, que nos ha dado muchas alegrías a todos. La idea de volver a toparme con los Héroes en futuros proyectos me resulta altamente excitante.

¿Cuál será su próximo proyecto cinematográfico?

La adaptación del ‘best seller’ de Vanessa Montfort ‘Mujeres que compran flores’. En 2023 estuvimos trabajando en el guión y ha quedado muy lindo. La novela es una de las más queridas por el público en los últimos años y nos están pidiendo una película a gritos, así que allá vamos, directos a producirla con Vanessa y el insustituible Raúl García Medrano.