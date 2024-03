Teresa de la Cal y Pérez Arteaga eligen a 27 ceramistas del mundo en un libro original

ZARAGOZA “Siempre he sentido una especial atracción por el trabajo de los demás. Ha sido mi forma de aprender, de estudiar los lenguajes, las técnicas, las tendencias y las diferentes formas que existen de comunicar. Supongo que esa necesidad por saber es la que me ha llevado a realizar una colección de libros como ‘Así nacen las ideas’ sobre procesos creativos. Por eso he publicado ya tres libros sobre diseñadores, ilustradores y ceramistas. Este último, ‘Ceramistas’ acaba de salir y de presentarse hace unos días en Zaragoza”, dice Miguel Ángel Pérez Arteaga.

En esta ocasión, el diseñador, ilustrador y escritor ha contado con la colaboración de su exsocia de Batidora de Ideas Teresa de la Cal, ahora volcada en la cerámica a través del Taller Caliche. Agrega Pérez Arteaga: “Para alguien que está atento es emocionante, a veces también frustrante, ver la capacidad casi mágica que algunos artistas tienen para comunicar de manera sencilla lo que aparentemente es muy complejo de expresar. La mejor manera de conocer las respuestas es hacerse las preguntas. Y mucho mejor si se hacen directamente a los que conocen los secretos”.

El volumen, con muchas ilustraciones y detalles, agrupa a 27 experimentados e innovadores ceramistas que revelan, con sus propias palabras, “los procesos creativos que hay detrás de su obra, qué les motiva, las estrategias que utilizan para ser originales, qué distingue su trabajo del de otros ceramistas y cómo consiguen crear la diferencia”. A todos ellos, desde diversos puntos de vista y diferentes estéticas, los caracterizan su apuesta por la exploración, el riesgo y la versatilidad. De ese modo “redescubren tradiciones milenarias, reinventan perspectivas, trascienden fronteras, cuentan historias y se rebelan contra las expectativas convencionales. Crean un espacio estimulante donde se encuentran el arte, la arcilla, el agua, el aire y el fuego y que, en última instancia, sirve de fuente de inspiración”.

Una de las piezas de Nathalie Doyen. Archivo Hoaki/Ceramistas.

Teresa de la Cal Nicolás, diseñadora gráfica y publicista durante más de dos décadas, se empezó a interesar por la cerámica hacia 2016. Recibió clases en diferentes países y al volver a España abrió su propio taller, Caliche, donde realiza numerosos proyectos con otros artistas. “Elegir a 27 ceramistas ha sido un reto y una aventura. Hice muchas listas, muchas preguntas a amigos ceramistas, muchas búsquedas en páginas de asociaciones internacionales de ceramistas, en premios de cerámica contemporánea, en revistas, y otra vez me salieron nuevas listas. Pero una vez elegidos, tuve la suerte de que prácticamente todos me dijeran que sí. Doy las gracias a todos los ceramistas por su generosidad y su implicación, por la maravilla de fotos que nos enviaron y por las enseñanzas que hay en los textos”, explica sobre el proceso de elección de los artistas y por su implicación.

Añade: “El objetivo era presentar obras de gran calidad y muy diversas, para entender toda la riqueza de posibilidades que nos ofrece la cerámica. Ver como cada ceramista recorre un camino tan diferente a los demás y encuentra soluciones únicas para crear un lenguaje personal. Esculturas hechas con arcilla. ‘Pienso con mis manos’, dice Ícaro Maiterena en el libro. Estos ceramistas han revisado la tradición, han aprendido de ella, pero no se han conformado. Representan la exploración, el riesgo, nos hablan a través de los huecos, de la luz, de las fisuras, de las formas imposibles. Hacen poesía, recrean universos imaginados, intentan comprender el mundo, y a sí mismos. Otra ceramista, Nathalie Doyen escribe: ‘Tomo prestada un poco de arcilla de la tierra para ofrecer maravillas’”.

Una pieza de Ann Van Hoey de 2013. Dries Van den Brande/Archivo Hoaki/Ceramistas.

Miguel Ángel Pérez Arteaga subraya sus pretensiones, de aspiración tan cosmopolita, con un volumen como ‘Ceramistas’: “Por supuesto que quería mostrar grandes trabajos, especialmente aquellos menos conocidos y especiales para sus autores, pero también quería dar voz a los propios creadores. Para ello les he pedido que nos hablasen de sus trabajos, de sus procesos, que nos enseñaran su espacio de trabajo, sus cuadernos, y que nos dieran algunas claves para entender qué es lo que hay detrás de esos magníficos trabajos que nos emocionan, impactan o nos invitan a la acción”.

Por su parte, Teresa de la Cal enseña cómo ver, cómo sentir y cómo asimilar el contenido del libro y los universos de creación de los ceramistas: “Aunque los trabajos sean tan diferentes unos de otros, creo que de alguna forma vibran juntos, tienen ritmo. Yo solo pediría a quien quiera mirar y leer el libro, que le dé su tempo, que la cerámica requiere calma y tranquilidad”, y recuerda que los japoneses son capaces de mirar hasta varios minutos una pieza, como si quisieran escrutarla.

Entre los 27 ceramistas de varios países del mundo solo hay una artista aragonesa, Ana Felipe Royo, a la que hace algún tiempo la vimos en el Museo Pablo Gargallo: hace instalaciones y trabajos llenos de sutileza vinculados con la tierra, el paisaje, los viñedoso y las cubas de vida, con un cierto aroma oriental y poético.

Una de las delicadas piezas de Ana Felipe Royo. Archivo Hoaki/Ceramistas.

El trabajo y la sensibilidad de Ana Felipe

La ceramista zaragozana valora la originalidad del libro: “Este libro tiene un planteamiento muy diferente a la gran mayoría de libros de cerámica. Miguel Ángel y Teresa, como buenos creativos que son, le han dado el enfoque que a ellos más les interesaba, y que para mí es todo un acierto; indagar acerca de que es lo que mueve a cada ceramista a trabajar con esta disciplina, y ver qué hay más allá de la obra, más allá de la técnica. Muy, muy poquitos libros sobre cerámica, creo que ninguno en castellano, tratan sobre el proceso creativo. Teresa conocía mi trabajo, y quiso esperar a la exposición del Pablo Gargallo para que Miguel Ángel lo viera y para poder aportar alguna imagen de lo allí expuesto. Así que para mí, que los autores hayan contado conmigo para un libro tan especial y en el que aparecen autores que admiro profundamente, es un gran privilegio. Nunca hubiera soñado que mi trabajo, sobre todo el más personal, estuviera en un libro como este”.

Ana Felipe Roy define para Heraldo.es su quehacer como un poco ecléctico por la gran diversidad de actividades que le gustan y a las que dedica tiempo. “Creo que al final todo tiene una conexión. En concreto, la obra que se muestra en el libro es un trabajo muy personal, muy vivencial, de una etapa de mi vida y fruto de las reflexiones que hago sobre mi entorno y las emociones -matiza -. La obra que se muestra comencé a hacerla tan solo para mí, como una necesidad de expresión y disfrute, sin pretender enseñarla o que fuera expuesta. Por distintas circunstancias la he acabado exponiendo en varios museos y salas, y al ser contemplada ha emocionado y ha hecho vibrar a muchas personas con conocimientos de arte o no, y que han obviado tanto el material como la técnica, han hecho una lectura más allá, más emocional. Algo que para mi ha sido muy gratificante”.

Ana Felipe ofrece una valoración más de su presencia en el volumen conjunto: “En cuanto a mi trabajo con respecto al conjunto de los demás artistas del libro, veo que es un trabajo que juega más con la integración de la cerámica entre otros materiales como son la madera, metales, objetos encontrados y de la naturaleza. Jugar con estos diálogos e integraciones es también un aspecto muy importante de mi proceso creativo”.

Una de las piezas que ha realizado Lauren Nauman. Archivo Hoaki/Ceramistas.

Aunque quizá, si no se es un gran experto, haya nombres poco conocidos, los 27 artistas seleccionados y mostrados con sus obras y con sus palabras son: Monsieur Cailloux, Roger Coll, Monika Debus, Godeleine de Rosamel, Nathalie Doyen, Ngozi-Omeje Ezema, Ana Felipe, Myriam Jiménez Huertas, Cecil Kemperink, Kaori Kurihara, Nicholas Lees, Wan Liya, Ícaro Maiterena, Shozo Michikawa, Xavier Monsalvatje, Lauren Nauman, Yuko Nishikawa, Nuala O’Donovan, María Oriza, Paola Paronetto, Monika Patuszynska, Gustavo Pérez, Madhvi Subrahmanian, Ann Van Hoey, Alice Walton, Wu Wei Cheng y Sophie Woodrow.

“Termino con una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que apareció el otro día en mi móvil: ‘En un mundo de plástico y de ruido / Prefiero ser de barro y de silencio’”, concluye Teresa de la Cal.

Los trabajos de Paola Paronetto. Archivo Hoaki/Ceramistas.