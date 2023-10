Cuatro ilustradores aragoneses figuran en una selección de 27 artistas de todo el mundo

Miguel Ángel Pérez Arteaga (Zaragoza, 1965) fundó con Teresa de la Cal el estudio de diseño Batidora de Ideas. Él es ilustrador, diseñador gráfico, escritor y a la vez teórico de su oficio. Un teórico curioso, imaginativo, interesado por los secretos del trabajo ajeno. Por eso ahora publica ‘Así nacen las ideas. Ilustradores y procesos creativos’, un volumen copiosamente ilustrado, repleto de poéticas de creador, donde intenta resumir la obra de 27 ilustradores de doce países del mundo, entre ellos cuatro aragoneses indiscutibles: Isidro Ferrer, nacido en Madrid, pero afincado en Zaragoza primero y desde hace más de un cuarto de siglo en Huesca; Elisa Arguilé, que vive y trabaja en Ontinar y recibió el Premio Nacional de Ilustración en 2007 por ‘Mi familia’, el libro homónimo de Daniel Nesquens; Jesús Cisneros, que trabaja mucho en Zaragoza y ha vivido en México varios años, y el propio Pérez Arteaga, autor de diez libros y álbumes ilustrados.

"Todo nace de un libro ‘Creatividad: curiosidad, motivación y juego’, que publiqué en 2020 en Prensas de la Universidad de Zaragoza, dentro de la colección (Re)pensar la educación, que dirige Rosa Tabernero. En él, creadores como Javier Mariscal, Mohammad Barrangi o Manuel Marsol, entre otros, hablaban sobre sus procesos creativos", se arranca Pérez Arteaga.

El caleidoscopio hipnótico

"La gran respuesta de los artistas y el resultado sorprendente me llevó a pensar en un proyecto más ambicioso que se está traduciendo en una colección de libros ‘Así nacen las ideas’ con la editorial de Barcelona Hoaki Books, y con distribución internacional. A finales de 2022 se publicó el primero sobre diseñadores, ahora ha salido este sobre ilustradores y ya está en imprenta el tercero sobre ceramistas que he preparado junto a Teresa de la Cal. De esta colaboración con Hoaki también ha nacido el libro ‘Isidro Ferrer. A propósito de nada’, con sus textos personales y trabajos seleccionados poco conocidos", dice Pérez Arteaga, y recuerda que Isidro Ferrer es Premio Nacional de Ilustración y Premio Nacional de Diseño.

¿Cómo armó Pérez Arteaga esta propuesta? El autor dice: «En este libro he tenido una libertad absoluta para realizar la selección de participantes. En ningún momento he tratado de hacer un libro sobre los mejores o los más importantes ilustradores del mundo y tampoco quería que lo pareciera. Por espacio me he dejado fuera a mucha gente que me hubiera gustado tener», dice. Una anécdota lateral: el pasado jueves, visitó el gran ilustrador almeriense Antonio Lorente los talleres de Edelvives. «No lo conocía bien. Su obra es extraordinaria. Me habría gustado incorporarlo. Tiene personalidad y mucha calidad y belleza», afirma.

Miguel Ángel dice que se ha basado «en la intuición y en la curiosidad. Y he tratado de mostrar una gran variedad de estilos, de personalidades, de sensibilidades y de maneras de entender la ilustración. Hay ilustración infantil, de prensa, para portadas de libros o de producto. La hay preciosista, de vanguardia, naif, con humor o todo a la vez», específica.

Artistas forjados en Aragón

«He buscado que hubiera una gran variedad de procedencias (doce países diferentes), de edades y de experiencia (hay algunos muy poco conocidos). Y sobre todo de discurso. Por eso he tratado de buscar perfiles que pudiesen tener formas de trabajar y de inspirarse muy diferentes. Para mí el resultado es como un caleidoscopio hipnótico», precisa, a la par que defiende su aproximación repleta de detalles, de libros, de dibujos, de percepciones teóricas. «Hay grandes ilustradores a nivel mundial, como Gary Baseman, Lisa Congdon o Chris Haughton, y promesas, mi apuesta personal, que siempre me gusta realizar, como Carolina Celas, Ana Biscaia o Yoshiko Hada».

Y entre ellos, un puñado de aragoneses incuestionables. ¿Quién se atrevería a discutir a autores como Elisa Arguilé, Isidro Ferrer y Jesús Cisneros? Pérez Arteaga lo tiene así de claro: «Están, sin duda, entre los mejores del mundo, de eso no hay duda», apunta.

La afirmación exige algunos matices, razones, valoraciones. Pérez Arteaga no huye de ello. «Los tres tienen algo que para mí los hace únicos y es una búsqueda continua de la excelencia que les lleva a reinventarse continuamente. Están lejos de modas y de mercados porque compiten contra sí mismos. Eso hace que cada nuevo trabajo suyo sea tan sorprendente».

Ya hemos avanzado un poco de su personalidad, de su compromiso y de su sentido de la perfección, a veces un tanto estrangulante, como le ocurre a Elisa Arguilé (ayer se reunió con Manuel Marsol para hablar de sus obras en Antígona), que rara vez está contenta con sus álbumes, sus portadas de libros o sus dibujos. A menudo le tienen que retirar los dibujos del estudio porque sino no hay original. ¿Qué vamos a decir de la meticulosidad y la fantasía de Isidro y Jesús? Y, ya puestos, la obra de Pérez Artega, autor de diez libros muy diferentes, no desentona. Es coherente, bella y frondosa como un bosque.