El teatro también se lee: una mirada a los autores aragoneses de las últimas décadas

ZARAGOZA. Cuando me coloco en posición de juntar palabras recibo advertencias que condicionan mi escritura, en esta ocasión mi pasión por leer teatro condiciona esta reflexión sobre la literatura dramática en Aragón porque de alguna manera soy parte de esa historia Y esto me condiciona porque todos los que están en el texto son lo que yo denomino mis malas compañías. El 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro en todo el mundo y se leerá el manifiesto en su favor que fue elaborado por el recientemente agraciado con el premio Nobel de literatura, el dramaturgo noruego Jon Fosse, al que en su día tuve el placer de editar su obra ‘Alguien va a venir’ de la mano del recordado Francisco Javier Uriz.

Este día internacional fue creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) para conmemorar la importancia de este arte en la sociedad. Esta circunstancia me da pie para escribir sobre la situación actual de la literatura dramática en Aragón, sus autores con fortalezas y carencias, siempre he disfrutado sabiendo que el teatro también se lee, el teatro es literatura y es en esa primera acción de la escritura donde se desata una de la potencialidad del arte dramático, en la escritura donde se establece y planifica la puesta en escena, porque el teatro aunque es escrito, pensado y concebido para ser visto y oído, también se lee y esta es una de sus fortalezas, el teatro es literatura, aunque en las librerías ocupe menos espacio expositivo que la narrativa y a veces la poesía.

Quizás el acto teatral comienza con la escritura, pero no podemos olvidar la interpretación, la puesta en escena del director, la escenografía, el diseño del espacio, el espacio sonoro, el vestuario, la iluminación, etc.

En Aragón, siempre ha existido un gran número de escritores, menos escritoras, de literatura dramática y posiblemente es de las pocas comunidades del Estado donde ha sido posible que muchas de las obras llevadas a los escenarios pasaran a papel y no acabaran en el acto de la representación, muchas de estas creaciones han sido editadas por la Editorial Arbolé, por el Centro Dramático de Aragón o por la Asociación de Directores de Escena ADE (cuya alma era el aragonés Juan Antonio Hormigón) o en ocasiones autoeditadas por las compañías que las representan, los dramaturgos aragoneses las más de las veces han escrito sus obras unidos a una compañía profesional de teatro que dirigían o donde actuaban y escribían para la compañía o adaptaban textos de otros, no ha existido una escuela que ejerciera la labor formativa en escritura dramática, si bien es cierto, que ha habido planes por generar y ayudar a visualizar la literatura dramática en Aragón, de la mano de Alfonso Plou fue posible el Programa de Fomento de la Literatura Dramática, la creación del Premio de Literatura dramática Lázaro Carreter (Mariano Llorente, Alfonso Plou con la espléndida y shakespeariana ‘Lucha a muerte del zorro y el tigre’, Ángel Navas Mormeneo, José Cruz y el último en 2010 fue para la única mujer galardonada, la dramaturga Elena Belmonte) y las publicaciones del Centro Dramático de Aragón (se editó a Javier Tomeo, Víctor Mira, Mariano Cariñena, José Sanchis Sinisterra), así como la colaboración con la editorial Arbolé para publicar los textos elaborados en el programa de fomento de la literatura dramática, eran señales positivas en la historia del teatro en Aragón. De esta actividad se beneficiaron autores aragoneses: José Luis Esteban, Ricardo Joven, Julián Fuentes, Susana Martínez, Nashaat Abdel-Hafez Conde, diferentes generaciones y diferentes estéticas.

Mariano Anós es un hombre de teatro, de poesía y de arte. Y, sin duda, uno de los grandes dinamizadores de la escena en Aragón. Guillermo Mestre.

Aunque sé que el teatro es más que palabras escritas, hoy me toca reivindicar la palabra, porque sé que cuándo las palabras pierden su integridad también lo hacen las ideas que expresan. Somos porque sabemos traducir lo que somos a pensamiento y el pensamiento a palabras y las palabras son comunicación. Si las palabras se deterioran ¿qué las sustituirá?

El teatro será siempre una asamblea llena de palabras. A veces pienso como editor de teatro que las palabras son todo lo que nos quedará en el futuro de ahí la importancia de valorar las palabras escritas porque el teatro puede hacer que las palabras signifiquen cosas diferentes y esta es una de sus fortalezas.

Mención de gran importancia para la literatura dramática son las reuniones en el Teatro de la Estación del denominado Colectivo del texto, que reúne autores de todo el país, lo que ha dado fructíferas consecuencias en la formación y visualización de los autores dramáticos aragoneses, al colectivo pertenecen los autores aragoneses Mariano Anos, Rafael Campos y Miguel Ángel Mañas.

Importantes son los autores de literatura dramática para público infantil que en Aragón adquieren gran relevancia nacional por la presencia constante de los espectáculos escritos por estos en las programaciones del territorio nacional. Al ser sus obras representadas por compañías con una larga y reconocida trayectoria en este campo, destacan Paco Paricio (Titiriteros de Binéfar), Iñaqui Juárez (Teatro Arbolé), Adolfo Ayuso (Los Títeres de la Tía Helena) o Esteban Villarrocha (Teatro Arbolé, Producciones Kinser).

Se nombra en este artículo a gentes de teatro, que como diría la filósofa Marina Garcés, son mis malas compañías, sin ellas no sería lo que soy. Pero quiero advertir, por mi experiencia profesional en el mundo del teatro, que toda obra de teatro es fruto de un conjunto de personas y conocimientos diversos, todos los que intervienen en el proceso de creación aportan algo y el teatro es el resultado final de muchos intervinientes, es la suma de todas esas aportaciones. Quizás el acto teatral comienza con la escritura, pero no podemos olvidar la interpretación, la puesta en escena del director, la escenografía, el diseño del espacio, el espacio sonoro, el vestuario, la iluminación, etc. Todos son elementos dramáticos que en la lectura del texto se intuyen, pero no se ven ni se oyen, están presentes en la representación.

En ese sentido me veo en la obligación de mencionar todos los autores de la colección de Teatro Arbolé de autores contemporáneos aragoneses hasta la fecha: Joaquín Melguizo, Ángel Navas, Mariano Cariñena, Mariano Anós, Magdalena Lasala, Luis Merchán, Alfonso Pablo, Helena Castillo, Francisco Fraguas, Alfonso Palomares, Marisol Aznar, Jesús Arbués, Sergio Plou, Alfonso Plou, Carlos Martín, Rafael Campos, José Luis Esteban, Julián Fuentes, Susana Martínez, Nashaat Abdel-Hafez Conde. Lee y difunde.