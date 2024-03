Willie Nile celebra su cumpleaños con un concierto en La Casa del Loco

Hay artistas extranjeros que desarrollan una relación especial con Zaragoza a fuerza de visitas frecuentes y actuaciones memorables. Es el caso del neoyorkino Willie Nile, enseña del rock, que puede hablar de tú a tú a gente como Elliott Murphy o Bruce Springsteen. Nile celebra su cumpleaños número 75 este jueves 21 de marzo en Zaragoza con un concierto en La Casa del Loco (21.00). Las entradas valen 24 euros en localentradas.com.

Nile llevaba seis años sin visitar una ciudad por la que siente un amor correspondido, gracias a la complicidad desarrollada desde su primer concierto zaragozano con Antípodas Producciones. Un artista elogiado en público por gente tan grande como Bono, vocalista de U2, o la mismísima Lucinda Williams.

Nile colecciona compinches de altísimo nivel. No en vano ha girado con The Who, colaborado con Roger McGuinn (Byrds) o Richard Thompson (Fairport Convention) y, en repetidas ocasiones, con Steve Earle, viejo compañero de trinchera. Earle colabora en el tema ‘Blood on your hands’ del último disco de estudio Nile, ‘The day the earth stood still’ (2021).

La carrera discográfica del neoyorquino abarca más de cuatro décadas y comenzó con el homónimo ‘Willie Nile’ en 1980. Obras como ‘Streets of New York’ (2006), ‘House of a thousand guitars’ (2009), ‘The innocent ones’ (2010) y ‘American ride’ (2013) le definen como un artista prolífico y, además, artesano de canciones que se mantienen frescas y lozanas con el paso del tiempo. Acaba de sacar al mercado un directo, ‘Live at Daryl's House Club’, del que ha adelantado un single apabullante: ‘Run free’.

Su último concierto en Zaragoza fue en 2018, en el Teatro Arbolé. Dos años antes había estado en La Casa del Loco; en 2015 actuó en CAI Luzán; en 2014, en La Casa del Loco y en 2012 en el extinto Arena Rock. También actuó en su día en el Albergue de Piedrafita (Huesca), hogar recurrente de su colega Elliott Murphy en este milenio.