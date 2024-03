El milagro del Festival Amante de Borja: 10.000 personas en una ciudad de 5.000 habitantes

La localidad de Borja, que cuenta con una población de 5.000 habitantes, ha adoptado desde 2017 al Festival Amante como uno de sus estandartes culturales. Una apuesta que ha salido redonda ya que la cita musical se ha ido asentando y creciendo hasta suponer un importante impacto para la localidad zaragozana también a nivel económico. Su próximo capítulo se escribirá del 2 al 4 de agosto con bandas como Sidonie, La Oreja de Van Gogh o Delaporte.

Basta con citar que en 2023 contó con una asistencia total de 10.000 espectadores, el doble que sus ciudadanos censados. "El festival ha ido progresando y cada vez está más consolidado socialmente. La gente lo demanda y el Ayuntamiento destina más recursos. Además, aumenta año tras año el número de visitantes y eso nos permite optar a carteles más importantes a pesar de que nos hallamos en un entorno muy competitivo en el que contratar a grandes nombres es extraordinariamente complicado, Pese a eso, seguimos fieles a nuestro concepto de hacer un festival multigeneracional, que gusta a los de 20 años, pero también a los de 30 y de 50", explica Miguel López el organizador junto a María Pablo (hasta el año pasado también estuvo Ignacio Pardo) y el propio Consistorio. Además, cuentan con la inestimable colaboración de unos 30 voluntarios.

Aunque todavía no se ha elaborado un informe sobre el impacto del Amante en Borja, sus beneficios para el colectivo son muy visibles. "Desde hace semanas y antes de anunciar un solo nombre del cartel, ya no quedaba una sola habitación en 35 o 40 kilómetros a la redonda. Esos días se dispara el consumo en todos los sectores y tiendas, no solo en la hostelería. Supone un gran reto organizativo para nosotros y para el Ayuntamiento, pero se está trabajando muy bien y la gente lo percibe. Muchas persona ya reservan el hotel con un año de antelación para repetir la experiencia", prosigue López.

El alojamiento es un desafío mayúsculo. Por eso se habilitan un cámping y un albergue en los aledaños de la ermita de la Misericordia, célebre por el 'Ecce homo'. "Ofrecemos un servicio de autobús gratuito desde el festival hasta la ermita. El cámping tiene baños, agua caliente, piscina, barra de bar para que la estancia sea de calidad. Lo mismo sucede con el albergue. Y también hay zona de glamping. Queremos que la comodidad sea una de nuestras señas de identidad", completa el organizador.

La repartición por días es la siguiente. El viernes 2 actuarán: Sidonie, Veintiuno, Delaporte, Quinto B, Samba dos canales, Penguinandscat y Rita Loren. El sábado 3 será el turno de Siloé, Venturi, Baffin, Parlotti y Holy Piña en escenarios urbanos y de acceso libre. Y en el recinto intervendrán La Oreja de Van Gogh, Xoel López, Niña Polaca, Álvaro Subías, Eleven, Don Fluor y Maadraassoo. El domingo 4 bajará el telón el DJ Álvaro Subías.