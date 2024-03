Patricia Español: "Vanguardia y mundo rural están más unidos que nunca"

Patricia Español Espurz, nacida en Monzón en 1974, es técnica de cultura en la Comarca de Sobrarbe (Huesca). Con mimo artesano y un modelo participativo, dirige el Festival Internacional de Documental Etnográfico Espiello, que se celebra en Boltaña.

¿Qué tiene Sobrarbe que enamora aunque no se haya nacido allí? Es verdad, tiene algo que te hace sentir como en casa y echarlo de menos cuando estás fuera. No sé si es el paisaje, la gente o un compendio de todo, pero es un territorio que engancha y atrae.

"Como técnica cultural, programar en un pueblo es muy diferente a programar en una ciudad"

"En un medio rural de montaña, donde los inviernos son duros, que un grupo de personas tenga la posibilidad de formarse, de educar la mirada tanto en cine como en antropología, de debatir a lo largo de meses sobre esas películas que han visto... no tiene precio"

Usted ha estudiado el folclore y las tradiciones, ¿de qué sirve? Es muy importante saber de dónde venimos, y la cultura popular o tradicional de cada sociedad nos cuenta quiénes somos. Pero no hay que pensar en inmovilismo cuando se habla de tradición o de folclore, porque las manifestaciones culturales perviven cuando están vivas, cambiando. Entonces, no solo nos cuentan quiénes éramos sino quiénes somos. Actualmente, muchas manifestaciones culturales se viven como público, como consumidor podríamos decir, y la cultura popular nos enseña que tú puedes ser una parte importante y disfrutar y experimentar la cultura en primera persona. Ese paso de paciente a agente es algo que nos enseña la tradición cuando la cultura es una forma viva que se experimenta. Y es también mucho lo que aporta en cuanto a identidad de un grupo social, necesitamos sentirnos parte de algo para seguir viviendo.

"La forma de consumir contenidos está cambiando los hábitos del espectador y también del creador"

El lema de Espiello este año es Travesías. ¿Ha hecho ya el viaje de su vida?

He hecho viajes que me han marcado y me han interesado mucho, pero creo que aún no he hecho el viaje de mi vida. Recuerdo especialmente dos viajes, no por el destino en sí, sino por la experiencia que supusieron. El primero, con 16 años, recorrimos durante nueve días Portugal bailando jotas con el grupo La Alegría de Monzón. El segundo, cuando fuimos hasta la Toscana en coche, en pleno agosto, un grupo de siete adultos y nueve niños de entre 1 y 8 años; se convirtió casi en una expedición y fue el primer viaje largo que hicimos con mis tres hijos.