El reggae y el dub volverán a sonar en el Monegros Desert Festival 2024

Por tercer año consecutivo, los amantes del reggae y del dub contarán con un espacio muy especial en el Monegros Desert Festival, que celebrará su 31ª edición el próximo 27 de julio en el desierto de Fraga. Y es que la gran fiesta de la música electrónica volverá a apostar por el Greenlight Corner, un oasis donde bajar las revoluciones, relajarse y bailar a otro ritmo.

Creado en 2022, este espacio está consagrado al dub y al roots reggae y su aforo está limitado a unas 2.000 personas. Su estética es muy reconocible: una pila de altavoces de color verde que se extienden a ras del suelo alrededor de una torre de control, además de cajas, micros, cables, 'dubplates'... El sistema de sonido está amplificado con 120.000 watios.

Si el envoltorio es apetecible, el contenido también. La organización ha facilitado la programación completa para este escenario. La alineación es la siguiente: Alvva, Chalart58, Didubz, Jael, King Original, Mantis Powa, Morgana, Oto 140 BPM, Serena, Skiat y Greenlight Sound Systema.

Entradas y cartel

Las entradas para el Monegros Desert se pueden adquirir en la web oficial www.monegrosfestival.es. La general cuesta 82,50 euros (más gastos de gestión), la VIP 139.90, la VIP que da acceso al escenario Elrow 349 y la de caravana VIP 990,90.

El cartel completo es el siguiente: Abstract Division , Adam Beyer, Adiel, Alignment, el oscense Andrés Campo, Andy C, Anfisa Letyago,Ben Klock, Brutalismus 3000 Live, Cera Khin, Chaos in The CBD, Charlie Sparks, Charlotte de Witte, Clara Cuvé, Cloudy, CLTX, Culture Shock, Daria Kolosova, Demi Riquisimo b2b Lulah Francs, Dexphase, Diøn, Dub Elements, Estella Boersma, Fadi Mohem, Fafi Abdel Nour, Freddy K, Funk Assault, Green Light Soundsystem, Hard GZ, Hector Oaks, I hate Models, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Joyhauser, K1ZA, KI/KI, Kirollus, Klangkuenstler, Kobosil b2b Somewhen, Marrøm, Mau P, Metrik, Murdock, Nico Moreno b2b Dyen, øtta, OTTA, Paco Osuna, Patrick Mason, Pawlowski, Paula Cazenave b2b Pushmann , Regal, Reinier Zonneveld Live, Sara Landry, Seth Troxler, SHDW, Skryption, Sofia Gabanna, Patrick Mason, Paula Cazenave b2b el turiasonense Pushmann, Pawlowski, Regal, Rennier Zonneveld (formato Live), SHDW, SHLømo, Sofía Gabanna, Skryption, SFDJ b2b Salome, Stranger, Yasmin, Ling Ling_live!, Silence (Sköne & Protokseed), Suburbass_live!, El Desperado, LKN, Farfacid_live!, Fran the Breakstorm, Darkbeca, Djoy Kierewiet, Jaume Pandemia, ALVVA, Chalart58, Didubz, Jael, King Original, Mantis Powa, Morgana, OTO 140bpm, Erena; Skiat, Abra, ATBLOOM VS SMOKING Chakras, Ayni, Emok, Freedom Fighters, IAMAI vs Psygroo, Kulle, Lunatica, Psydewise, PsyNonima, Render, Rising Dust, Toxic, Bassfood, Dj Elemento, Dpr, GDS & Fri3ndship, Jarrera klubb, Loop stepwalker, Luca Syn, OTo, Shaolin Dubz, Tortu, VikBass y Zerotonine.