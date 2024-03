El Monegros Desert 2024 abre otra tanda de entradas: cuánto cuestan y dónde comprarlas

Quedan poco más de cuatro meses para que el desierto de Fraga vuelva a convertirse durante 22 horas en la capital mundial de la música electrónica. El Monegros Desert se prepara para recibir a miles de personas venidas de todo el mundo con el objetivo de disfrutar de una fastuosa programación con más de 160 artistas repartidos en 12 escenarios.

Las entradas para asistir al evento se han convertido en un objeto de deseo. La política de venta de tiques en la cita monegrina está dividida por fases en las que se va aumentando progresivamente el precio. El pasado noviembre se realizó una preventa y una primera ronda de ventas y se agotaron todas en cuestión de minutos. El 12 de diciembre se liberaron otros 1.000 tiques y también volaron. Todas, absolutamente todas, se evaporaron ante el interés del público. En total, 20.000 boletos se despacharon sin haber anunciado un solo nombre.

En enero y febrero de este 2024 se ha habilitado la tercera y cuarta fase con el mismo resultado anterior: agotado todo el papel. Ahora se inicia la quinta etapa con un aumento del precio de la entrada general de 79,90 euros a 82,50 (a los que hay que añadir los habituales gastos de gestión). La única forma de adquirirlas es a través de la web oficial: www.monegrosfestival.com.

Todo el cartel

El cartel completo es el siguiente: Abstract Division , Adam Beyer, Adiel, Alignment, el oscense Andrés Campo, Andy C, Anfisa Letyago,Ben Klock, Brutalismus 3000 Live, Cera Khin, Chaos in The CBD, Charlie Sparks, Charlotte de Witte, Clara Cuvé, Cloudy, CLTX, Culture Shock, Daria Kolosova, Demi Riquisimo b2b Lulah Francs, Dexphase, Diøn, Dub Elements, Estella Boersma, Fadi Mohem, Fafi Abdel Nour, Freddy K, Funk Assault, Green Light Soundsystem, Hard GZ, Hector Oaks, I hate Models, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Joyhauser, K1ZA, KI/KI, Kirollus, Klangkuenstler, Kobosil b2b Somewhen, Marrøm, Mau P, Metrik, Murdock, Nico Moreno b2b Dyen, øtta, OTTA, Paco Osuna, Patrick Mason, Pawlowski, Paula Cazenave b2b Pushmann , Regal, Reinier Zonneveld Live, Sara Landry, Seth Troxler, SHDW, Skryption, Sofia Gabanna, Patrick Mason, Paula Cazenave b2b el turiasonense Pushmann, Pawlowski, Regal, Rennier Zonneveld (formato Live), SHDW, SHLømo, Sofía Gabanna, Skryption, SFDJ b2b Salome, Stranger, Yasmin, Ling Ling_live!, Silence (Sköne & Protokseed), Suburbass_live!, El Desperado, LKN, Farfacid_live!, Fran the Breakstorm, Darkbeca, Djoy Kierewiet, Jaume Pandemia, ALVVA, Chalart58, Didubz, Jael, King Original, Mantis Powa, Morgana, OTO 140bpm, Erena; Skiat, Abra, ATBLOOM VS SMOKING Chakras, Ayni, Emok, Freedom Fighters, IAMAI vs Psygroo, Kulle, Lunatica, Psydewise, PsyNonima, Render, Rising Dust, Toxic, Bassfood, Dj Elemento, Dpr, GDS & Fri3ndship, Jarrera klubb, Loop stepwalker, Luca Syn, OTo, Shaolin Dubz, Tortu, VikBass y Zerotonine.