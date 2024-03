El espectáculo de Caleidoscopio “Ni y Mu van al teatro” acerca las artes escénicas a 1.500 escolares

La compañía aragonesa Caleidoscopio Teatro ha ofrecido durante la semana diversos pases de la obra 'Ni y Mu van al teatro' a 1500 escolares, en colaboración con el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza.

Con el centro cívico Teodoro Sánchez Punter como escenario, esta iniciativa está dirigida al alumnado de 3º de Educación Infantil y 1º ciclo de Educación Primaria y Educación Especial y cumple su décima edición.

“Nos encanta este programa porque supone un acceso universal a la cultura y las artes escénicas de niños y niñas que, quizás, de otra forma, no podrían disfrutar del teatro. Por sus características, de gran formato, interactivo y que nos muestra distintas formas de contar historias, este espectáculo es novedoso y enriquece el panorama teatral de la ciudad”, valoran Azucena Gimeno y Roberto Barra, al frente de Caleidoscopio Teatro, en una nota de prensa. Donde señalan que en este 2024 celebran los 40 años de trayectoria de la compañía.

Ni y Mu, protagonistas del espectáculo, son dos personajes que proponen a los pequeños espectadores un viaje a través del teatro y por las diversas formas de contar historias. A uno le encanta hablar y al otro no decir nada, uno apuesta por el texto, otro por el gesto, guían al público en el descubrimiento de que la esencia del teatro es cosa de dos: actor y espectador.

Así, esta serie de sesiones, ofrecidas a los escolares entre el 12 y el 15 de marzo, supone para muchos de ellos su primer contacto con las artes escénicas. Consciente de esa circunstancia, Caleidoscopio Teatro despliega sus recursos pedagógicos a través de escenas sorprendentes y mágicas, algunas de las cuales suceden en el escenario y otras, en el patio de butacas. La experiencia se completa con un cuidado material didáctico, con recursos para seguir jugando con el teatro.

Cuatro décadas de trayectoria

La compañía aragonesa cumple este año su 40 aniversario. Combinando en sus espectáculos teatro gestual, de objetos, máscaras, cabezudos, gigantes, su propuesta es única en el panorama actual. Caleidoscopio Teatro celebra con ilusión sus cuatro décadas de trayectoria, que ha sido reconocida y premiada con galardones como el Premio ¡HOLA!, otorgado por la Hispanic Organization Of Latin Actors of New York, los Premios Isabel de Portugal de la DPZ o el Premio Pelegrín de Plata 2010.

De sus 40 años de actividad ininterrumpida como artistas, pedagogos, artesanos y divulgadores, ha propiciado que tanto el público como personalidades de la cultura hayan aplaudido la belleza que identifica a todos sus espectáculos.

Muchas de estas características se recogen en un libro especialmente recomendado para saber más de esta compañía, 'Caleidoscopio Teatro, 25 años de teatro para jugar', que se publicó con motivo de la exposición que protagonizaron en el Centro de Historias en su 25 aniversario.