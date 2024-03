Nueva reedición de Bunbury: por primera vez en vinilo el homenaje al poeta Panero

El interés por Enrique Bunbury y por todos los proyectos relacionados con el zaragozano no para de crecer. Tanto en solitario como con Héroes del Silencio. Las reediciones de los discos son habituales año tras año. La más reciente ha sido la de 'Radical Sonora', su primer álbum tras abandonar Héroes. Ahora se une una obra muy especial.

El sello Warner ha anunciado que lanzará el próximo 17 de mayo y por primera vez en vinilo el homenaje que Bunbury realizó al poeta Leopoldo María Panero en 2004 junto a Carlos Ann, José María Ponce y Bruno Galindo. El formato original fue un disco-libro con dos cedés que contenían las adaptaciones de 30 poemas del escritor madrileño con la música de Bunbury y Carlos Ann. Fue un álbum editado por Moviedisco Records y en el repertorio se hallaban los versos de 'La monja atea', 'Heroína', 'The end', 'Peter Punk', 'El lamento de un vampiro, 'Lectura en diagonal' o 'Me celebro y me odio', entre otros.

Uno de los incentivos para adquirir esta nueva edición es que se incluyen cuatro cortes que no figuran en la original. Son: 'La poesía destruye al hombre' (Bunbury), 'El tesoro de Sierra Madre' (Bruno Galindo), 'El noi del sucre' (Carlos Ann) y 'El hombre que solo comía zanahorias' (José María Ponce).

Carlos Ann explica el origen del disco: “A principios de los 2000, en una noche de insomnio, me acerqué a una de las estanterías que tengo en casa y cogí la antología de versos de Leopoldo María Panero, aquello me atrapó de tal manera que encendí las máquinas y comencé a musicar algunas cosillas...”.

El disco doble que lanzará Warner el 17 de mayo. Warner

Pasó el tiempo. Carlos Ann siguió trabajando en los poemas. “Estaba tan arrebatado con Panero que no podía hacer otra cosa”. Se lo comentó a su amigo Enrique Bunbury y “enseguida se enganchó al proyecto; me preguntó por teléfono: ¿cuándo empezamos?, ¿mañana?”. Posteriormente se unirían José María Ponce y Bruno Galindo.

Los poemas de Panero , afirma Ann, “hablan de la vida de una manera tan descarada y real que te hace el mismo efecto que un trago de ginebra a primera hora de la mañana”. A juicio de este intérprete, Panero “nos demuestra que el hombre es de lo que él habla, por mucho que la sociedad intente camuflarse con banalidades y risas de plástico”.