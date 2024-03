¿Quién es el mago de El Hormiguero que quiere llenar dos días el Príncipe Felipe de Zaragoza?

Que un solo artista se atreva a alquilar dos días el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza no es muy habitual (el año pasado lo hicieron Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat). Y que además lo haga para ofrecer tres 'shows' en esas dos jornadas, todavía es más inaudito.

El Mago Yunke ha asumido ese desafío y los próximos 1 y 2 de junio recalará en el recinto municipal de la capital aragonesa con su espectáculo de gran formato 'Hangar 52'. ¿Quién está detrás de este fenómeno de masas?

Su verdadero nombre es Salvador Vicent y nació en La Vilavella (Castellón) en 1975. Su pasión por la magia comenzó de bien pequeño. "Empecé de chico, con ocho o nueve años. Mis padres tienen un restaurante y mi madre me empujaba a que hiciera magia a los clientes. Yo sufría mucho porque era muy tímido y me costaba hacer magia", explica.

Y prosigue con el relato: "Después ya conocí a un mago retirado, y fue él quien me enseñó trucos un poco más profesionales e incluso me regaló la maleta con sus mejores juegos y eso fue el cambio para dedicarme a la magia".

Campeón del mundo

Vicent no tardó en saber que la magia sería su profesión. "Me siento afortunado porque en 1998, muy prontito, cuando yo tenía unos 19 años, ya fui campeón de España y eso me dio un empujón muy grande. Como tenía el taller, pasé de los trucos pequeñitos a hacer aparatos grandes muy pronto. Yo me construía mis propias cosas. El cambio no fue muy brusco, desde el comienzo casi ya estaba haciendo grandes ilusiones. Mi hermana hacía ballet y danza y me ayudaba y se metía en las cajas y entre los dos íbamos haciendo la magia", revela.

Un currículo al que en 2018 sumó el máximo título en el Campeonato del Mundo de Magia celebrado en Corea del Sur y numerosas apariciones televisivas, como en 'El hormiguero'. "Ese triunfo me permitió dar un salto en mi carrera. La gente tiene mucha curiosidad. Creo que al final me han visto en televisión, que siempre son juegos de mucho impacto y son muchos años de carrera artística que hacen que la gente tenga curiosidad por verte", indica.

El Mago Yunke hará dos sesiones el 1 de junio, a las 17.00 y a las 20.00, y el segundo, una a las 17.00. Las entradas ya se pueden adquirir en la plataforma Proticketing.com en un rango de precios que va de los 27 a los 56 euros.