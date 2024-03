'Pobres criaturas' le gana el pulso a Bayona en maquillaje

No pudo ser. La primera de las dos categorías con presencia de 'La sociedad de la nieve' en la gala número 96 de los premios de la Academia del Cine de Hollywood se saldó con derrota. Una palabra injusta, ya que estar en el Dolby Theatre como nominado ya es un triunfo; no se trata de la sempiterna frase hecha, es una auténtica realidad. Sin embargo, tener la estatuilla tan cerca y no llevársela es duro.

Eso le ha ocurrido en esta gala al departamento de maquillaje y peluquería que contribuyó decisivamente a elevar el listón del realismo en la película de Bayona; ‘Pobres criaturas’, de Yorgos Lanthimos, se ha llevado ese galardón por un trabajo realmente impactante, aunque carente de la sutileza del ejecutado por los especialistas para Bayona.

Willem Dafoe, en 'Pobres criaturas'. Searchlight

Son dos películas muy distintas: la crudeza de la tragedia aérea de los Andes narrada por el director español no tiene nada que ver con la locura victoriana de Lanthimos. ‘Pobres criaturas’ también se ha llevado mejor vestuario.