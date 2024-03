Ángela Aguareles Solsona: "La curiosidad te enseña mucho en la música y en la vida"

Entre sus referentes suele citar a Pau Casals, pero también a la actriz Audrey Hepburn, el fotógrafo Sebastião Salgado o el atleta Bruno Hortelano...

En la música clásica existe el estereotipo de que es todo un poco cerrado, pero a mi me gusta inspirarme en personalidades muy diferentes. En el caso de Pau Casals y Audrey Hepburn, en la humanidad y la bondad con la que veían el mundo; en cuanto a Sebastião Salgado, es un artista que hace traspasar la mirada y ver lo que no está, y para mí esto es una motivación muy grande a la hora de tocar, y Bruno Hortelano es quizá una figura menos común para un músico, pero creo que los deportistas y los músicos tenemos mucho que aprender unos de otros. Me encanta su mentalidad y su ética de trabajo.

¿De dónde le viene su pasión por la música?

Desde pequeña recibí muchos impulsos diferentes, sobre todo de mi familia. El arte y la curiosidad por descubrir ha sido algo muy importante para mis padres, me lo han transmitido y estoy muy agradecida por ello.

Tuvo claro su camino desde muy pronto. A los 7 años empezó sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza...

El sistema educativo del conservatorio y los profesores, sobre todo mi profesora Pilar Juan, que durante diez años fue una figura muy importante para mí, me han ayudado a tener mucha claridad en mi camino y siempre me han ido impulsando y dando consejos.

¿Por qué decidió continuar sus estudios en Berlín y París?

Me cuesta mucho estar quieta y me gusta descubrir perspectivas diferentes. Creo que es muy importante esforzarse en extender un poco el propio panorama, y en concreto en el mundo de la música, aunque es verdad que hoy en día todo está un poco más globalizado. Por ejemplo, en Francia y Alemania hay dos sistemas y dos mentalidades muy diferentes, y quería experimentar de primera mano cómo hacen allí música para después tener más ingredientes con los que trabajar.

De los escenarios en los que ha actuado, o de los que le quedan por visitar, ¿hay alguno por el que sienta especial predilección?

La Seine Musicale de París es muy especial para mí. Arquitectónicamente es un edificio espectacular, al lado del Sena. Es una sala que disfruto mucho siempre que toco en ella. Por otra parte, me encantaría actuar en el Concertgebouw de Ámsterdam o en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona.

Además de su formación y sus conciertos, entre sus proyectos figura la asociación Metanoia...

La cofundé con una amiga en Alemania. Nuestra idea principal es combinar filosofía y temas actuales con la música. Queremos crear un espacio de reflexión en los conciertos. Incluimos fotografías, textos y otros fragmentos dentro de los recitales para que el público tenga una sensación más holística y más completa.

También tiene en mente crear una fundación para contribuir a la mejora de la infancia a través del arte y el apoyo social...

Es uno de mis sueños. En la medida en la que pueda quiero participar con música y con mi ayuda. Es esencial que todos los niños puedan tener una buena infancia y para mí son una fuente de inspiración, me encanta esa alegría con la que viven y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por mantenernos así.

¿Qué programa va a ofrecer en los conciertos en su ciudad junto a la violinista Clarissa Bevilacqua y el guitarrista Stoyan Paskov?

Es un programa camerístico en el que Clarissa Bevilacqua y yo vamos a combinar la ‘Sonata para violonchelo y violín’ de Ravel, y también tocaremos dúos de Martinu, Bach y Paganini. Con Stoyan Paskov interpretaremos varias piezas de Ravel que compaginan a la ‘Sonata’ y un arreglo de Falla.

Además de su carrera como intérprete, también tiene una faceta literaria...

Es algo que también comencé desde muy pequeña. Escribía pequeñas obras de teatro, relatos... Últimamente no he tenido tanto tiempo, pero en un futuro me gustaría seguir explorando esa faceta porque me ayuda mucho. Plasmar las ideas me aporta claridad para después volver a ellas en forma de música. Para mí también es un forma de potenciar la curiosidad, y esta te enseña mucho en la música y en la vida.

¿Cuáles son sus autores favoritos?

Una pregunta difícil (risas). Actualmente, estoy leyendo un libro de Michael Sandel, también me gusta mucho Stefan Zweig y Yuval Noah Harari, José Saramago... En cuanto a una lectura específica, me gustó mucho ‘Sobre la nostalgia’, de Diego Garrocho.