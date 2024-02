Isabel Dobarro: "Un pianista debe tener honestidad artística, curiosidad e ilusión por emocionar"

Isabel Dobarro (Isabel Pérez Dobarro, Santiago de Compostela, 1992) es una de las intérpretes españolas de música clásica de mayor proyección internacional. Fue una niña de altas capacidades. A los 15 años tenía un cociente intelectual de 150, hablaba cuatro idiomas y era campeona gallega de ajedrez. Pero su pasión era la música, donde ha desarrollado una carrera fulgurante. Isabel Dobarro protagonizará el próximo concierto de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, que se celebrará en el Auditorio de Zaragoza el 18 de febrero a partir de las 18.30.El programa está íntegramente dedicado a la obra para piano de compositoras (Dobrinka Tabakova, Gabriela Ortiz, Nkeiru Okoye, Suad Busnhaq, Yoko Kanno o Tania León, entre otras).

Son figuras poco conocidas.

Pauline Viardot, a la que dediqué mi primer trabajo discográfico y con la que he dado conferencias en la Universidad Harvard, Universidad de Costa Rica y en París, y de la que tuve la suerte de reinaugurar su villa en Bougival, ocupa un lugar especial en mi trabajo. Pero me resulta difícil destacar a una sobre las demás. Me siento muy afortunada de colaborar con grandes compositoras de todo el mundo. Todas tienen obras de extraordinario valor, injustamente olvidadas.