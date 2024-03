María José Martí: "La Inteligencia Artificial tiene un gran potencial si se usa para el bien"

«Viví en Valderrobres, donde nací en 1976, hasta los 18 años. Y un lugar así, con la arquitectura y la cultura que tiene, te marca mucho. Aprendes muchas cosas: por ejemplo, a mirar siempre a los ojos a la gente. Conoces a todo el mundo más o menos y saludas siempre. Ese hábito lo llevé a Barcelona, donde he vivido más de una década, y a Nueva York, donde vivo con mi marido Joan Gelpi y mis tres hijos. Siento que Valderrobres es la raíz de mi vida», explica María José Martí, ingeniera industrial que vive en la gran ciudad que conmocionó a Federico García Lorca en 1929, donde ha creado la ‘start-up’ norteamericana ZeroError, que es una plataforma y una aplicación de Inteligencia Artificial para detectar datos erróneos, y asesorar y ayudar a empresas, a gobiernos o a particulares.

Hace unos días, María José acudió al Mobile de Barcelona, con un estand más bien pequeño, y se quedó maravillada. «Pensaba que, al ser el primer año, nadie se acercaría; ocurrió todo lo contrario: me conmovió ver la curiosidad y el brillo en los ojos de mucha gente que estaba interesada por nuestro proyecto», dice María José desde Valderrobres, adonde regresó para citarse con el río y sus puentes, con la piedra antigua y, sobre todo, con su hermana Elisabeth, a quien considera «la artista de mi familia», con su madre, «una mujer extraordinaria, llena de humanidad, ternura y coraje», y la tía Rosaura, de 93 años, «una mujer que ha vivido mucho y sabe contarlo».

Si le parece, ahondemos un poco más en su parentesco turolense.

Somos tres hermanos. Estudié en Valderrobres y luego en Alcañiz. Hice BUP interna en las Anas; entonces las carreteras eran muy malas y estaban llenas de curvas, y yo me mareaba y vomitaba. Lo mejor era quedarme y volver los fines de semana. Cuando llegué a COU, ya habían reparado la calzada e iba y venía.

¿Ya tenía entonces inclinación hacia las ciencias y su universo?

La verdad es que no. Me pasaba una cosa curiosa. Odiaba la Historia porque me incomodaba aprenderme nombres y fechas. A la vez me interesaban mucho las Matemáticas. Había un profesor de Historia que fue capital en mi vida: José Alberto Pellicer. Nos decía que entre la Historia y las Matemáticas hay un vínculo muy claro y que la Historia explicaba el mundo y que nos invitaba a hacernos muchas preguntas. Aquello fue determinante. Luego tuve otro profesor, ingeniero, que me explicó que a él le gustaba la ingeniería porque su objetivo, más que trabajar con máquinas, era solucionar problemas a la gente. Eso me interesó.

Estudió en Barcelona.

Sí. Sin presunción alguna, era buena estudiante. Sin embargo, en la música no me fue tan bien, todo lo contrario que mi a hermana Elisabeth, promotora del concurso de canto ‘Elvira de Hidalgo’.

¿Lo dice por algo?

Ella posee una bonita voz y yo muy desentonada. Me encantaba la música, pertenecí al coro de Valderrobres pero me echaron. Me entusiasmaba y llevaba a mis compañeras por el camino inadecuado con mi potente voz. Me dijeron que siguiese haciendo piano y solfeo, pero que no podían integrarme en el coro. Creo que aquel profesor tenía razón.

¡Qué crueldad! Estábamos por Barcelona.

Fue una época muy bonita. Las Olimpiadas de 1992 habían colocado a la ciudad en el mapa del mundo. Recuerdo perfectamente la primera vez que fui al Liceo. Representaban ‘La Bohème’, de Giacomo Puccini, y estaba tan emocionada que me eché a llorar. Hice la carrera entre 1994 y 1999 y me pasaba muchas horas en la biblioteca. Casi al final, conocí a Joan, que estudiaba lo mismo que yo. Nos enamoramos. Tenemos tres hijos, y cada uno nació en una ciudad: Víctor en Chicago; David, en Seattle, y Marc en Nueva York. En cada ciudad hemos tenido uno, por eso no quiero mudarme de nuevo, ja ja ja.

¿Y esa vida tan itinerante?

Joan, por sus altas notas, quiso hacer un máster en Chicago, que es una ciudad maravillosa, pero tiene unos inviernos insoportables. Desde mayo empieza a haber un metro de nieve. Luego nos fuimos a Seattle, pero esa ciudad estaba muy lejos de España, sin vuelos apenas. Y al fin recalamos en Nueva York, que es una ciudad que nos fascina. En todos esos años, a la vez que él, yo también he trabajado mucho: en una consultoría, en American Express y en MetLife. He vivido experiencias maravillosas. Incluso nos pasó algo muy bonito…

¿A qué se refiere?

A él lo llamaron de Londres. Y yo aproveché para trabajar y cuidar a mi hijo en Valderrobres, con mi madre y la familia. Fueron cuatro meses inolvidables.

Hace más de un año creaba la ‘star-up’ ZeroError que presentó en Barcelona.

¿Cómo factura?

Se factura por el consumo. Cuando tú trabajas en la nube, que es una gran tecnología, te permite hacer muchas cosas, pero es caro. No es lo mismo analizar unos pocos datos al mes que millones de datos cada día. Trabajamos con empresas y hacemos un análisis de cuáles son sus problemas, sus necesidades. A partir de ahí hacemos un presupuesto a precio cerrado porque al trabajar con la nube siempre hay sorpresas, y lo que no quiero es que mis clientes tengan sorpresas.

¿Le va bien?

Es diferente. Siempre digo que es mi cuarto hijo y recuerdo que no nos movimos de Nueva York. No paro, no paramos. Es como cuando el crío te despierta a medianoche, y dices: «Ay, Dios mío», pero luego lo ves ahí sonreír, lo ves crecer. Es lo mismo. Te ilumina la vida y el despertar de energía. No paras, no paras, pero le pones toda la ilusión del mundo.

¿Está su marido con usted en ZeroError?

Todavía no. Estamos diversificando riesgos por si la cosa no va bien, tenemos tres hijos, uno va a la universidad ya, pero el sueño de ambos es que se una.

Hablemos de la Inteligencia Artificial. Hay quien dice que acabará suplantando a los seres humanos y que encierra muchos peligros, y hay otra gente que la ve como una gran oportunidad.

Sí, están ahí estas dos opciones. Y yo soy de los que ve que tiene un gran potencial, soy una gran defensora de las posibilidades que nos ofrece la Inteligencia Artificial. La llamamos así pero sabe hacer tareas, no trabajos, y esto es una gran diferencia. El robot que tenemos en casa sabe limpiar, y por el suelo. Los coches que se conducen solos, lo mismo. ZeroError sabe analizar datos, ya está. Lo más importante es el uso responsable que hagamos los humanos de ella. Ojalá la usemos bien y para el bien, no para la maldad, la perversidad o el fraude.