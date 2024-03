Vicky Larraz y Baccara se suman al concierto de los 80 en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

La celebración de la fiesta musical 'Generación Tocata: Pilar 80's' que tendrá lugar en el pabellón Príncipe Felipe el 5 de octubre, durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza, suma dos nuevos nombres, Vicky Larraz y Baccara, a un cartel en el que figuran artistas como C. C. Catch, Samantha Fox, Ryan Paris, Iván, Azul y Negro y Gonzalo.

La cita reunirá a un variado grupo de artistas que tuvieron éxitos a finales de los 70, y sobre todo, en la década de los 80. La diversión está asegurada con una propuesta muy adecuada para esos días tan festivos en la capital aragonesa. Todos los artistas contratados tuvieron fama y 'hits' muy populares. Como la alemana de ascendencia holandesa C.C. Catch, quien triunfó con canciones como 'Soul survivor', 'Heaven and hell', 'Cause you are young' o 'Catch the catch'.

La londinense Samantha Fox, cantante, actriz y modelo, devoró su mejor momento en la música en el segundo lustro de los 80 con temas como 'Nothing's gonna stop me now', 'I only wanna be with you' o 'Touch me (I want your body)'.

El italiano Ryan Paris encarna en su máxima expresión el concepto de 'one hit wonder'. Una sola canción, 'Dolce vita', le sirvió para pasar a la posteridad y para seguir generando 'royalties' año tras año. Aunque no ha parado de lanzar discos, ese himno permanece incrustado a perpetuidad en la memoria colectiva.

El madrileño Iván se subió a la cresta de la ola musical con otro clásico imperecedero, 'Fotonovela'. Gonzalo tuvo su momento de gloria con 'Quién piensa en ti'. Y el grupo Azul y Negro supo mezclar el pop con la electrónica y dio como resultado 'hits' como 'Me estoy volviendo loco'.

Las entradas para el 'show' se pueden adquirir a través de la web www.entradasatualcance.com con un rango de precios que comienza en 55 euros. También se puede acudir a la web www.generaciontocata.com.

Las cantantes y artistas españolas Mayte Mateos y María Mendiola formaron el dúo Baccara en los años 70. María formaba parte del ballet de RTVE, y le propuso a Maite formar un dúo musical. Tras unos inicios discretos en su carrera, en 1976 fueron descubiertas por la discográfica RCA, que las lanzó desde Alemania.

El dúo español Baccara. HA

Siempre cantaron en inglés, y les costó darse a conocer en España. Sin embargo, su primer éxito, 'Yes Sir, I can boogie', llegó al número uno en las listas de éxitos británicas, primera vez que lo conseguía una formación musical española. Le siguieron otros temas muy bailados en aquellos años y llegaron a actuar en Eurovisión, representando a Luxemburgo. Lideraron también las listas en Japón, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Suecia, Suiza... Curiosamente, en España parecía que se les recriminaba su 'emigración' y su anglofonía. Pero finalmente arrasaron con cerca de 25 millones de copias vendidas de 'Yes Sir, I Can Boogie'. En 2020, la canción volvió a las listas de éxitos y se convirtió en el himno oficioso del conjunto de la selección escocesa de fútbol.

A pesar de los triunfos, o quizás por ellos, la pareja inicial que componía el dúo acabó disolviéndose por enfrentamientos personales. Desde 1983 existieron dos dúos Baccara, cada uno con un miembro de la pareja original y diferentes compañeras, con el mismo nombre, e interpretando los mismos temas que popularizaron al grupo.

Las Baccara originales nunca volvieron a reunirse. María Mendiola falleció en 2021, a los 69 años. La actual formación está compuesta por Cristina Sevilla (integrante de Baccara junto a Mayte Mateos entre 1999 y 2005) y Helen De Quiroga, cantante con larga trayectoria y conocida por su trabajo junto a artistas como Miguel Bosé o Alejandro Sanz.

El otro gran nombre que se incorpora a la fiesta de 'Generación Tocata: Pilar 80's' es Vicky Larraz, la fundadora y líder de uno de los grupos más de moda de los 80, Olé Olé, con éxitos como ‘No controles’ o su archiconocido ‘Bravo Samurái’, con el que consiguió una tercera posición en el Festival de la OTI celebrado en Lisboa en 1987.

Después de un tiempo dedicada a la televisión y retirada de los escenarios, volvió con Olé Olé 2.0 en 2018. La artista ha compaginado su carrera como cantante, durante más de 40 años, con proyectos en televisión como presentadora (‘Tocata’, ‘De carne y hueso’) y concursante en programas como ‘Tu cara me suena’ o ‘Supervivientes’.