Muere María Mendiola, componente del dúo Baccara a los 69 años

Maria Mendiola, artista que alcanzó la fama en los años 70 como parte del dúo Baccara, una formación que alcanzó la fama en esa década y copó las listas de éxito de la época, ha fallecido en Madrid a los 69 años de edad. Tanto su familia como Cristina Sevilla, su actual pareja artística en el dúo, han confirmado la noticia sin dar más detalles sobre las causas del fallecimiento.

"Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo mi amiga, nos ha dejado hoy. No me salen las palabras. Solo puedo agradecer tanto amor cómo he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida: te quiero", escribía en un post de Instagram Cristina Sevilla, su última compañera de la formación.

Por otro lado, su familia ha lanzado un comunicado en el que informa del trágico suceso. "María Mendiola, Baccara, nos ha dejado hoy sobre las 12.00 del mediodía en Madrid. Ha muerto rodeada de sus seres más queridos. La cantante, bailarina y fundadora del dúo Baccara que tanto nos ha hecho bailar con canciones como 'Yes Sir, I Can Boogie', 'Sorry I'm Lady', 'Voulez Vous', etc... será recordada siempre por su amor, entrega y respeto al mundo de la música y la interpretación. Siempre recordaremos su sonrisa", recoge la publicación 'Formula TV'.

María era miembro en los años 70 del ballet de RTVE, y propuso la idea de formar un dúo vocal a Maite Mateos. Tras un periodo anonimato en España en 1976, mientras actuaban en Canarias, fueron descubiertas por la sección alemana de la discográfica RCA que las lanzó desde Alemania como un producto de 'alto standing' de un pop y musica disco internacional.

Y aún les costó darse a conocer y triunfar en España. Baccara siempre cantó en inglés -solo María lo hablaba, en principio- y eran reconoci bles por una imagen muy característica que las identificaba, una vestida de blanco (Mar'a) y otra de negro (Maite). Su primer éxito, 'Yes Sir, I can boogie', llegó al número uno absoluto en las listas de éxitos británicas, primera vez que lo conseguía una formación musical española. Le siguien otros temas muy bailados en aquellos años y llegaron a actuar en Eurovisión, representando a Luxemburgo. Lideraron también las listas en Japón, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Suecia, Suiza... Curiosamente, en España parecía que se les recriminaba su 'emigración' y su anglofonía. Pero finalmente arrasaron con cerca de 25 millones de copias que vendió 'Yes Sir, I Can Boogie'.

A pesar de los triunfos, o quizás por ellos, la pareja inicial que componía el dúo acabó disolviéndose por enfrentamientos personales. Desde 1983 existieron dos dúos Baccara, cada uno con un miembro de la pareja original y diferentes compañeras, con el mismo nombre, e interpretando los mismos temas míticos, ya que ambas tenían derecho a hacerlo. Las Baccara originales nunca volvieron a reunirse.