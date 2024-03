Ovación en el Festival de Cine de Málaga para 'Un hipster en la España vacía'

El “mundo rural real” llegó este sábado a la vigesimoséptima edición del Festival de Cine de Málaga con Emilio Martínez-Lázaro y la película ‘Un hipster en la España vacía’, que compite en la sección oficial. El veterano cineasta la presentó junto a parte de su elenco, al que representaron Lalo Tenorio, Berta Vázquez, Macarena García o Miguel Rellán. El filme está basado en la novela homónima del escritor zaragozano Daniel Gascón (que tuve segunda parte con ‘La muerte del hipster’) y este sábado se recibió con aplausos y muchas risas en la capital malacitana.

El libro fue un éxito de ventas y la adaptación al cine atrajo de inmediato a Amazon Prime Video, destino de la producción más allá de su paso por la gran pantalla. El argumento se centra en el personaje de Quique (Tenorio), responsable sobrevenido de la política de la España vacía en un pueblo de Teruel: el problema es que no sabe ni por dónde empezar. Se enfrenta a un pueblo dispuesto a tomarle el pelo ante sus propuestas modernas y pronto descubre que enviarle allí es un plan de su novia y del líder de su partido para estar juntos.

Más que comedias, películas

El director incidió ayer en que tiene la impresión de que “ese pueblo existe de verdad, porque existen de verdad sus personajes”. DIjo igualmente que “la película termina bien, primero porque me da la gana a mí y al guionista, porque nos gusta más que terminen bien las películas, pero también podía terminar fatal. Lo que ha salido, una vez más, es una comedia romántica, pero tampoco lo he buscado. Yo no hago comedias, hago películas”.

El grueso del rodaje tuvo lugar en Fuentespalda (Teruel) la pasada primavera. Martínez Lázaro insistió en que “el pueblo se volcó, se acabó convirtiendo en una especie de plató natural, y el ambiente de rodaje era como estar en casa”. Por su parte, Lalo Tenorio comentó sobre el personaje que interpreta que “realmente es un personaje diferente a los políticos que hay conocidos”.

Berta Vázquez habló del personaje que interpreta y también del de Macarena García. “Creo que son dos mujeres con fortalezas diferentes que están en concordancia con su contexto”. La aludida recordaba lo mucho que le divertía “meterme la piel de esta mujer” y afirmó de Martínez Lázaro que “un lujazo formar parte de su universo”.

La presencia aragonesa en el festival continúa hoy (8.30, cine Albéniz; 19.30, cine Cervantes) con el estreno de ‘Menudas piezas’, del director y guionista zaragozano Nacho G. Velilla (‘ 7 vidas’, ‘Aída’, ‘Que se mueran los feos’) con intérprete de la tierra (Alexandra Jiménez) y basada en una historia real acaecida en Zaragoza. El filme llegará a los cines el próximo 12 de abril.