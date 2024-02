Malú mira al pasado y al futuro con todo vendido en el Auditorio de Zaragoza

A punto de cumplir 42 años –el 15 de marzo–, Malú ha regresado a la carretera para reencontrarse con su público en una gira de celebración que recala en la noche de este viernes 1 de marzo en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (21.00).

Hay mucho que festejar para la cantante madrileña. Por un lado, los 25 años de su disco de debut, ‘Aprendiz’, que tantas puertas le abrió y que tantas alegrías le proporcionó. Por el otro, la presentación de un nuevo álbum recién salido del horno, ‘A todo sí’, en el que revisita algunos de los momentos más soleados de su trayectoria.

Pasado, presente y futuro de una artista que conoce de primera mano los vaivenes del negocio y que la madurez ha enseñado a disfrutar las victorias y a relativizar las pequeñas derrotas.

"Ahora disfruto con la música, me apetece cantar y estar encima de un escenario. He sido consciente de que antes no disfrutaba, por mucho que entonces pensara que lo hacía, porque no sabía gestionar emocionalmente el nivel de trabajo y de exigencia", explica.

La sobrina de Paco de Lucía comparecerá arropada por una banda de nueve músicos para abordar el repertorio de toda una vida. Una concesión a la nostalgia pero con el envoltorio de nuevos arreglos y, según cuentan las crónicas de anteriores actuaciones, con toques aflamencados.

Y es que en este cuarto de siglo la intérprete ha tenido la habilidad de hilvanar un solvente cancionero obra de artesanos de la composición como Alejandro Sanz, Pablo López o Pablo Alborán. Fruto del mismo con ese legado es ‘A todo sí’, un feliz ajuste de cuentas con el ayer. "El disco es un ejercicio de generosidad para sacar canciones emblemáticas de mi repertorio de su lugar de confort y reinterpretarlas a la medida de mis acompañantes, como ‘Aprendiz’ con Alejandro Sanz, ‘El apagón’ con Melendi, ‘Ángel caído’ con Pablo López, ‘Blanco y negro’ con Manuel Carrasco o ‘Ni un segundo’ con Vanesa Martín", concluye.