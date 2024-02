Javier Hernández, el ilustrador con sombrero y lápiz en el bolsillo que voló a las estrellas

ZARAGOZA. “Ojalá nunca hubiera escrito este prólogo. Ojalá este libro nunca hubiera existido. Ojalá tantas cosas con respecto a las palabras, a las imágenes, a las manos, a las emociones y a los escalofríos que lo han creado. Ojalá la materia de la que están hechos estos sueños fuera una quimera, un reflejo al otro lado del espejo; ojalá todos hubiéramos estado jugando al escondite con Javi, encontrándonos entre las teclas de un piano, entre los pliegues de un bandoneón, burlando a un espantapájaros, cantando un blues, buscando una ciudad sumergida o elucidando todos los silencios”.

Así empieza el prólogo de Ana Alcolea al libro coral ‘A lápiz y con sombrero. 60 autores recuerdan a Javi Hernández’ (Libros de Ida y Vuelta, 2024), que se presentó ayer en la Biblioteca de Aragón con la presencia de Pedro Olloqui, director general de Cultura, que elogió la trayectoria de ese espacio de todos los aragoneses y el trabajo de su directora Silvia Ruberte y todo su equipo.

El acto, emocionante y entrañable, contó con alrededor de 200 personas, que participaron en este recuerdo al que fue ilustrador, cuentacuentos, escritor y editor del sello Libros de Ida y Vuelta. Olloqui glosó la figura de Javier Hernández y recordó que hacía poco, ya con carácter póstumo, había sido acreedor al Libro Mejor Editado de Aragón en 2022 por ‘Elucidario del silencio’, compilado y dibujado por David Vela. La periodista y cantante Sara Comín, acompañada por el guitarrista José Luis Arrazola, interpretó dos tangos: ‘Volver’ y ‘Por una cabeza’. Una maravilla de emoción, intensidad y lirismo.

“‘A lápiz y con sombrero’ es un proyecto creado por amigos y compañeros de profesión del ilustrador Javi Hernández. Ha reunido a 60 autores y a un buen número de personas de distintos ámbitos que han contribuido a sacarlo adelante -explica Arancha Ortiz-. El proyecto consta de dos partes. Por un lado, la publicación del libro-homenaje ‘A lápiz y con sombrero’, que contiene la obra de 30 escritores y 30 ilustradores, publicado bajo el sello Libros de Ida y Vuelta que él mismo creó. Por otro, esta exposición en la Biblioteca de Aragón, en la que se muestran una selección de obras originales de Javi Hernández y las reproducciones de las obras realizadas por los 60 autores para el libro. Esta exposición visitará próximamente otras localidades vinculadas de alguna forma a su trayectoria profesional y personal: Huesca, Jaca, Sabiñánigo, etc.”.

De Javier Hernández (1968-2023) se han seleccionado unas 20 obras del ilustrador de distintas épocas de su trayectoria artística, aportaciones que realizó para álbumes o libros ilustrados que publicó tanto con su propio sello editorial como para otras editoriales. Otras son cuadros que en su día dibujó con el único propósito de crear belleza y expresar su visión del mundo, del paisaje, de las personas, o de los objetos más sencillos. Parte de los cuadros seleccionados están realizados sin más instrumento que un lápiz de grafito. Otros se realizaron con lápices de color. En algunos combinó acuarela y grafito, en otros manchas de café y tinta negra. Hay también algunos collages, tal como explicaron los coordinadores del doble proyecto y los programadores de la Biblioteca de Aragón.

Una de las dobles páginas del libro: el texto de Julia Millán, de Antígona. Luis Grañena.

La profesora recién jubilada y escritora Arancha Ortiz recordó que este proyecto no había sido una idea suya, ni de otros integrantes del equipo como la profesora Lilia Íñigo, el diseñador Lucio Gat, el periodista Antón Castro o Choni Naudín y Rubén Rodríguez y Carmen Colás, de Ductus. Estudio Taller. “Fue una idea de una persona que hoy no ha podido estar aquí: Blanca BK, que ha estado con nosotros todo este tiempo, hasta que hace poco tuvo que dejarlo por problemas familiares -recordó Arancha Ortiz, que ha trabajado a brazo partido con todo el equipo-. Javier Hernández, descendiente de aragoneses de Siresa, nació en Rosario, Argentina, el 10 de enero de 1968. En su corazón siempre anidó el anhelo de volver a la tierra de la que un día partió su abuelo Jacinto, el Pirineo. Volvió, se enamoró, y se quedó para dedicarse a lo que siempre amó, dibujar. Murió en Acumuer, Huesca, el 28 de julio de 2023. Este proyecto celebra su vida, su obra y la huella de sencillez, honestidad y belleza que dejó”. El volumen está dedicado “a Jacinto, Santiago y Javier Hernández, las tres generaciones que componen este viaje de ida y vuelta”.

El libro, muy cuidado, aparece en el sello Libros de Ida y Vuelta que él creó y que ahora asume Noa Ballesteros Sobrino, hija de la compañera de Javier Hernández, Raquel Sobrino. En los textos y en las ilustraciones, Javier Hernández es el auténtico protagonista: era, como recuerda Sergio Lairla, un dibujante pegado a un sombrero. Myriam Martínez insiste en ello: “El sombrero comenzó a elevarse y a flotar y de él surgieron personajes y escenarios que cobraron vida. Los límites entre el arte y la realidad desaparecieron. Y Javi quiso marcharse a explorar nuevos mundos”.

Arancha Ortiz recuerda otra constante: “Todos los trazos, / recuerdos de ese lápiz en tu bolsillo”. Luis Rabanaque dice “que parte del cariño que damos cada día es deudor del que fabricó el rosarino en la tierra de su abuelo Jacinto”. Entres los autores de textos hay escritores, profesores, libreros, periodistas, amigos, editores, cantantes, narradores orales, etc. Y entre los ilustradores figuran casi todos los mejores y más reconocidos en Aragón y fuera de Aragón: Isidro Ferrer, Jesús Cisneros, Elisa Arguilé, David Guirao, Alberto Gamón, Blanca BK, Javier Saéz Castán, Antonio Santos, David Vela, Ana Lartitegui, Luis Grañena, Alberto Aragón, Israel Gómez, así hasta 30 premiados, queridos y reconocidos.

La doble página del dibujante Ignacio Ochoa y Rafa Yuste, que dice: "Desplegamos las alas, abrazamos el aire..:" Ignacio Ochoa.

Se contaron muchas cosas: se habló de la pasión por el blanco del artista, de la belleza e intensidad de sus cuadernos de trabajo, de sus personajes, de su sentido del humor, de sus viajes. Arancha Ortiz leyó un texto que el calígrafo Ricardo Vicente Placer convirtió en una obra de arte a partir de un texto autobiográfico del artista. Dice así: “Un lápiz en el bolsillo. Dibujar siempre fue mi juego preferido, el que más satisfacciones me aportó y mejor refugio me brindó en tiempos duros, por eso toda mi vida he llevado un lápiz en el bolsillo. Incluso cuando en la persecución del sueño de ganarme la vida como dibujante, aterricé por tierras inhóspitas y me perdí en innumerables caminos de oficios ingratos. Solo me bastó con meter la mano en le bolsillo como quien lleva castañas en invierno. Recopilo aquí una selección de trabajos para compartir de esta manera lo que significa para mí el oficio de dibujar y de contar. Pretendo disfrutar de las cosas sencillas, hechas con honestidad. Deseo desde el corazón que encuentren lo que buscan. Javier Hernández”.

Algunos decían que ante tal oleada de cariño y de reconocimiento, no habría que descartar una resurrección formal del artista que contó e ilustró ‘El secreto de Jacinto’.