Sr. Isasi presenta su segundo disco, 'Inerte', con un concierto en Las Armas

El pasado 23 de febrero llegó a las plataformas ‘Inerte’, el segundo elepé del cantante, guitarrista y compositor aragonés Sr. Isasi, que se presenta en directo en Las Armas este viernes 1 de marzo (21.00, 10 euros en Notikumi, cartel compartido con For Sale). El grupo también ha anunciado que llevará el álbum al formato vinilo.

‘Empezamos’ (2019) fue la primera aventura en solitario del antiguo guitarrista de Juanita Calamidad, y lo que venía siendo un proyecto ‘juanpalomesco’ se convirtió poco a poco en un trabajo de banda, con el rock como credo y una amplia paleta de colores en cuanto a derivas estilísticas, desde la balada al pop de toques naïf, el alt-country o el hard rock, caminando con soltura del ‘college radio’ a la épica.

“Creo en lo que estamos haciendo -apunta- y me siento respaldado por una banda que ya no es tanto el soporte de un solista, sino la generadora de un sonido propio del que se benefician mis letras y melodías. Me apetece mucho seguir explorando el camino con todos ellos y ver hasta dónde podemos llevar esto”, apunta Roberto, líder del proyecto.

Isasi está acompañado en la batería por el argentino Diego Gaudini, al que califica de alguien “que vive la música de un modo intenso”; Fernando Roldán se encarga de los teclados y afina los arreglos, mientras que el bajista Luis Franganillo, antiguo compañero de Juanita Calamidad, eleva el pistón rockero del grupo, lo mismo que el más joven de la alineación, el guitarrista Marcos García, de apenas 24 años.

Una pasión sostenida

Roberto aprendió los acordes básicos, como muchos otros, tocando canciones de misa. “Mi inquietud y los Beatles fueron encaminando la cosa hacia otros derroteros, y estuve en mi primera banda como guitarrista con 16 años, pero cantar me daba mucha vergüenza: eso ha sido más bien reciente. Dimos un solo concierto en el Centro Cívico donde ensayábamos, en el barrio Oliver, y lo disfruté mucho”.

El batería de aquél primer combo era Joma. “Sí, un amiguete que con el tiempo se hizo un gran guitarrista: murió el año pasado, y uno de los temas de este disco,’Suenan campanas’, es para él. Tras aquel concierto dejé la música de lado, me fui a trabajar a Madrid y años después volví a coger la guitarra. Años después de volver a Zaragoza llegaría Juanita Calamidad”.

El disco se grabó en directo, todos al alimón. “Grabamos en Luna Nueva con David Ibáñez, ‘Pichín’, que también se encargó de la mezcla, aunque la producción es nuestra. Hicimos un par de tomas de cada canción, y en casi todos los casos elegimos la primera. Sí había mucho trabajo previo en cada canción. El propio Pichín nos decía que más allá de nivelar sonidos y algunos detalles, apostaba por ese aire fresco, de directo que quedó registrado en las pistas”.

En una mañana se grabó la práctica totalidad de los instrumentos, en una tarde se pulieron detalles y matices instrumentales de las piezas que los demandaron, voces a la mañana siguiente y cotos esa misma tarde. “A la semana ya nos llamaron del estudio para enseñarnos una primera muestra, y no corregimos demasiadas cosas, la verdad. Era lo que queríamos”.

Isasi comenta que “todo lo que suena en ‘Inerte’ es defendible con los músicos que subimos al escenario, no hace falta mucho más. Hay 10 temas en el disco: antes sacamos tres singles, producidos por Guillermo Sinnerman. Guillermo sigue y seguirá en nuestras vidas, pero ahora buscábamos algo más directo”.