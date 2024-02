Hidrogenesse: "Para 'La Mesías' hicimos canciones de misa pero en lugar de con una guitarra con un sampler”

De entre todos los proyectos de Los Javis, la serie ‘La Mesías’ es uno de los más exitosos, pero también de los más arriesgados hasta la fecha. De naturaleza inclasificable, es difícil encuadrarla en un género concreto: es un ‘thriller’, es de terror, es un drama familiar, pero también tiene tintes de comedia y un importante componente musical. Narra la historia de unos niños encerrados en casa por sus padres fanáticos religiosos.

En este escenario propio del más oscuro cuento de los Hermanos Grimm, las hermanas de la familia son obligadas a formar un grupo, Stella Maris, con el que que graban vídeos caseros con canciones que los padres difunden por las redes sociales a modo de propaganda. Y que, al final, suponen su único contacto con el exterior y un chispazo luminoso.

Son precisamente estas melodías las que varias semanas después de su estreno siguen manteniendo manteniendo viva la llama de la serie entre sus fans. Unas canciones que completan la banda sonora de Raül Refree y que Javier Calvo y Javier Ambrossi pusieron en manos de Genís Segarra y Carlos Ballesteros, Hidrogenesse, reyes del underground gracias a su pop electrónico propietario de algunas de las letras y puestas en escena más descacharrantes e impagables de la música en España.

"El pop lo que intenta es que las cosas sean consumidas y reconsumidas. Otra cosa es que a nosotros como grupo nos preocupen otras cosas o incluso boicoteemos esa idea. No sabemos qué hacemos mal ".

Rompiendo la cuarta pared, el grupo Stella Maris ha pasado del ámbito cinematográfico al real (con las propias actrices entre las que se encuentra Amaia Romero), no solo para viralizar algunos de sus temas, como 'La puerta del cielo' (toco toc)', sino para protagonizar un concierto especial el próximo 29 de mayo como parte del cartel del Primavera Sound.

Este martes, Hidrogenesse visitaron Zaragoza para, en conversación con el músico Juanjo Javierre, desgranar algunos de las claves de este fenómeno dentro del ciclo Retina.

“En realidad nunca hemos hablado con Los Javis de por qué nos eligieron, nos da pudor”, explicaron a HERALDO poco antes de la charla. “Lo tenían todo en la cabeza antes. Nos contactaron cuando aún estaban escribiendo el guion, de manera que nosotros componíamos las canciones según nos iban llegando los capítulos. En algunos casos nos daban alguna indicación sobre el momento de la trama o si el tema debía de dar algo de miedo o ser más luminoso, pero hemos tenido libertad total”.

Esa mecánica, prácticamente un “work in progress”, fue un reto, porque “nosotros no tenemos hábito de leer guiones”. Y en el caso de ‘La Mesías’, todo parecía “muy duro”. Pensábamos: “Esto cada vez es peor, no apetece pasar página. Pero claro, por un lado, esa frase aterradora que leíamos luego la iba a decir Carmen Machi y, por otro, nuestra parte era la que tenía que compensar todo eso, era la de más fantasía y luminosidad”.

De los dos, solo Genís experimentó de pequeño la música religiosa: “Me tocó ir a misas progres de estas con guitarras”. “No me gustaban nada las canciones pero era muy pegadizas”. Pero ese fue el punto de partida para este trabajo: “¿Cómo es una canción de misa? No de música sacra sino popular. Así que escuchamos muchas cosas, pero sobre todo extremas, como las que queríamos para Stella Maris. Por ejemplo, llegamos a escuchar un gospel que decía que Jesucristo es como la bomba atómica, con todo metáforas al respecto. ¿En qué cabeza? Pero esa nos sirvió mucho, solo que al final las nuestras tuvieron que ver mucho con lo doméstico, puesto que las niñas vivían encerradas”. “Hicimos canciones de misa pero en lugar de con una guitarra con un sampler” .

Quiénes iban a formar parte de Stella Maris fue un dato que tampoco tuvieron desde el principio. De hecho, Amaia Romero iba a entrar en la serie solo como actriz, si bien "hasta los propios Javis se dieron cuenta de que eso no podía ser". Eso sí, las coreografías que tanto han ayudado también al éxito del grupo siempre fueron parte del plan. "La idea era que las canciones y los vídeos se quisieran volver a ver. Y en ese sentido se trabajó a todos los niveles, desde el vestuario, al musical o coreográfico".

'Daniela for ever', con Nacho Vigalondo

Acostumbrados a otros terrenos de exposición, Hidrogenesse han coqueteado con 'La Mesías' con las mieles de la viralidad. "A nosotros nos encanta el pop y las cosas que sorprenden nos gustan mucho y, al final, eso tiene que ver con algo que sea viral, el pop lo que intenta es que las cosas sean consumidas y reconsumidas. Otra cosa es que a nosotros como grupo nos preocupen otras cosas o incluso boicoteemos esa idea. No sabemos qué hacemos mal (risas)".

De momento, ya le han cogido el gusto a las bandas sonoras y preparan la próxima para Nacho Vigalondo, con quien ya trabajaron en un capítulo de 'Historias para no dormir'. En este caso trabajan en 'Daniela for ever' que describen como "la comedia más triste del mundo".

