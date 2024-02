Quinita Fogué desanda el camino del arte y regresa al Casino Mercantil, donde empezó

ZARAGOZA. “Soy una artista sincera que me inspiro en las tierras turolenses, en concreto, en Bañón, mi pueblo, donde nací y descubrí el mundo, y en las ciudades que visito y en el mar, que es un motivo constante de motivación. Y me gustan las ventanas, que siempre están ahí, abiertas a la luz y a la vida”, dice la pintora y escultora Quinita Fogué, que inauguraba el pasado jueves la muestra ‘Tejer los silencios’, una muestra de pinturas, dibujos, telares y esculturas que está basado en la pandemia en las tres salas del antiguo Casino Mercantil, actual sede del Edificio Caja Rural de Aragón.

En cierto modo, Quinita Fogué (Bañón, Teruel, 1944) -que exponía en los últimos tiempos en la sala Joaquín Roncal y en el Museo de Teruel– tiene la sensación de que cierra un ciclo: nació a la pintura y al dibujo en su niñez, pero cuando se trasladó a Zaragoza contó con un maestro: Miguel de Vega, que trabajaba en la Biblioteca del Casino, y que le daba clases de pintura.

‘Tejer los silencios’ tiene algo de síntesis de la obra de esta artista imaginativa a la que le gusta trabajar con la materia y explorar diversas técnicas. Nació con el coronavirus: por las mañanas, cuando el mundo parecía parado o clausurado, hacía pintura al acrílico en diversos formatos; en el silencio de la noche, ya fuese en su estudio o en su casa, realizaba sus telares, que son esa porción de su trabajo que se acerca a las instalaciones. La artista, con una mezcla de abstracción y figuración, con el uso de cordeles y alambres, intentó hacer una apuesta de vitalidad donde se perciben el color, el silencio, el deslumbramiento y quizá el temor de aquellos días.

La pintora turolense afincada en Aragón desde hace más de 60 años explica uno de sus delicados cuadros del océano. A. C./Heraldo.

“En la exposición hay muchas cosas de mí y de mi imaginación. Aquí están las formas, los paisajes y el colorido. Más allá de las instalaciones y el telar, me gustaría decir que por una parte está la parte de la tierra, con sus colores ocres, naranjas, amarillos y rojos que me caracterizan, con esos ojos y esas líneas -explica la artista-. También está otra parte fundamental: la huella del mar con sus azules, más poderosos, más delicados. Pueden verse en la muestra”, decía la artista, y explicó que sus esculturas son “como un divertimento, un juego”. El arte también es una forma creativa de enredo. A sus amigos, Quinita les decía que el montaje de la exposición fue muy laborioso y exigente y que le dio muchas vueltas; ha contado con la colaboración de la historia y crítica de arte, de HERALDO, Desirée Orús.

Además de todo ello, incluido un mural horizontal, que se alarga y alarga, rebosante de líneas y de matices, de formas y de elementos, en la estancia más pequeña ha hecho unos dibujos, unas figuras, personas o animales o puros sueños, que rezuman plasticidad e inocencia, y “parecen nacidas de los sueños”.

Quinita Fogué estaba muy contenta. Creadora de cuadernos de artistas con sus poemas, o sus frases (el último acaba de presentarlo en el Teatro Principal y se titula ‘Momentos’), que son de teoría artística o de pura confidencialidad, aquí incorpora sus textos o intuiciones. “No soy escritora, no soy poeta, pero me gusta hacer pruebas. Y estas frases, estos versos, también me explican”, concluía la artista.