¡El Monegros Desert pierde a sus cabezas de cartel y valora denunciarlos!

Malas noticias para el Monegros Desert. El festival de música electrónica, que celebrará su 31ª edición el próximo 27 de julio, ha recibido un golpe muy duro con la cancelación de sus dos principales cabezas de cartel, los raperos estadounidenses Method Man y Redman, en la que iba a ser su única actuación del año en España.

Esta noticia se produce apenas 12 días después de anunciar el 70% del cartel del festival. "Desafortunadamente nos vemos forzados a retirar a Method Man y a Redman del cartel", explica la organización en sus redes sociales.

En el comunicado detalla los motivos del desencuentro. "El Monegros Desert siempre ha actuado de buena fe en cada contratación, incluida esta. Negociamos una tarifa, firmamos contratos, pagamos un depósito y recibimos confirmación del cartel a través de su agencia europea. Después de anunciarlo, una agencia y 'management' con sede en Estados Unidos afirmaron no estar al tanto de la contratación y de no haber confirmado su aparición. Hicieron una solicitud de una nueva oferta económica que enviamos, pero también la rechazaron. Hemos intentado todo lo posible para entender qué salió mal entre los agentes europeos y los estadounidenses, pero no tenemos otra opción que retirarlos del cartel", aseveran.

Los organizadores del festival de Fraga no han dudado en transmitir su enojo por la situación creada. "En Monegros llevamos 31 años trabajando con grandes cabezas de cartel internacionales y nunca hemos encontrado esta falta de profesionalidad. El festival está explorando tomar medidas legales. Mientras tanto, estamos trabajando duro para reemplazarlos y os daremos una actualización pronto", lamentan.