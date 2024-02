Jaume Clotet, Premio Josep Pla 2024: "No puede haber maldad si no hay poder"

La política es un reflejo de la sociedad y Jaume Clotet ha encontrado en ella "más buenas personas que malas" tras años con responsabilidad en la comunicación del Govern, aunque considera que el poder puede "corromper" y convertir a las personas en "despóticas": "No puede haber maldad si no hay poder", resume.

Clotet (Barcelona, 1974), periodista y escritor, ha ganado el último premio Josep Pla de novela con 'La germandat de l'àngel caigut' ('La hermandad del ángel caído'), editado por Destino, un thriller histórico sobre el bien y el mal que tiene como protagonistas a un monje de Montserrat y a una mossa d'esquadra, y el trasfondo de una de las intrigas vaticanas que han vendido tantos ejemplares en los últimos años.

El poder corrompe

"Yo parto de la base de que no puede haber maldad si no hay poder. Porque si no tienes ningún tipo de poder sobre nadie ya puedes ser mala persona, que tendrá un impacto cero. Entonces, a más poder, más opciones de hacer la maldad. A veces, el poder corrompe, no a nivel económico, sino de repente, se convierten en personas despóticas, autoritarias", explica Clotet en conversación con EFE.

Clotet entró en la Generalitat en 2003 como jefe de prensa de la conselleria de Gobernación, en manos de ERC durante el primer Govern tripartito, cargo que ocupó hasta 2008. Ocho años después, Carles Puigdemont lo recuperó para ser director de comunicación y siguió ejerciendo hasta 2021.

En todos esos años en política, en los que vivió los momentos más complejos del proceso soberanista, se ha encontrado "más buenas personas que malas" y considera que los partidos políticos "son capaces de apartar o aislar a las personas que perjudican al grupo" y de intentar "poner a las mejores personas al frente", aunque admite, entre risas, que "no siempre lo consiguen".

"Ultraficción" con sello de historiador

Antes que periodista o comunicador, Clotet es historiador, y así lo demuestra en las páginas de la novela, estructurada en 33 capítulos divididos en tres partes iguales, que empiezan situando al lector en momentos históricos que son clave para la ficción, Acre en 1291, el Vaticano en 1458 y Berlín en 1945.

Estos capítulos le han permitido "anclar" y "dar solidez" a su novela, que tacha de "ultraficción" por su carácter "increíble", al ser todos ellos referencias a eventos que "suenan" al público catalán medio, como las cruzadas, el Papa Borgia o el interés de los nazis por Montserrat.

Clotet ya conocía parte de estos hechos históricos, pero se documentó "porque los catalanes saben muchas cosas y encuentran los errores", aunque lo que más investigó fueron las referencias bíblicas, la mayoría desconocidas para él, al no ser creyente, y contó para ello con la ayuda de un cura del barrio barcelonés del Poblenou.

La novela está ideada como "un vehículo de evasión": "Quiero que la gente se lo pase bien, que se pase horas disfrutando. Como cuando vas a una plataforma y miras una serie, pues quiero que la gente se lo pase bien, que sirva para lo mismo", explica Clotet, que avanza que habrá dos entregas más protagonizadas por el monje Bernat y la mossa Berta Bosch, a los que, según explica, ha cogido cariño.