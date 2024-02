Emilio Ruiz Barrachina: "A Lorca lo mató su primo Antonio Benavides el mismo día que fue detenido"

El Teatro Principal de Zaragoza ofrece desde el pasado miércoles hasta el domingo 25 de febrero ‘La Comedia sin título’ de Federico García Lorca, la obra de teatro que muestra la realidad del asesinato de Federico García Lorca y que fue recibida en su estreno en el Teatro Campoamor de Oviedo con el público en pie y una ovación de siete minutos. En realidad, la pieza ha sido completada por el director teatral, escritor, guionista y cineasta Emilio Ruiz Barrachina (Madrid, 1963), autor entre otros textos de 'Le ordeno a usted que me quiera: el amor secreto de Francisco Franco' (Lumen), tan vinculado con Zaragoza. Comienza la función con un primer acto escrito por el propio Federico García Lorca, ‘Comedia sin título’, y con el famoso monólogo: “No voy a abrir el telón para alegrar al público con un juego de palabras”. La obra quedó inacabada por la muerte del poeta. Emilio Ruiz Barrachina, director de la obra y gran estudioso de la dramaturgia lorquiana, describe en los siguientes cinco actos cómo la propia familia acaba con su vida de Lorca. Entre otros trabajos, le dedicó el documental 'Lorca. El mar no deja de moverse'.

Usted, Emilio, no es ajeno a Aragón. Colaboró muy activamente con Calaceite y le dedicó un libro y un documental.

Calaceite ha sido un lugar muy importante para mí. Durante muchos años acudí y ayudé a organizar las Jornadas Literarias que allí se celebraron, donde tuve el honor de conocer y hacer amistad con grandes personalidades como Ana María Matute, Ana María Moix, Fernando Marías, Ian Gibson, Natalia Seseña, Félix Grande, Paca Aguirre, Juan Bolea o Carlos Franz, entre otros. Tengo grandes recuerdos y mucho cariño por personas entrañables como Jaime Jimeno, Rosa Doménech, quien fuera alcaldesa por varios años, o nuestro querido y recordado Jaime Fontán de Aragón Tv. También tuve la oportunidad de conocer la vida que allí tuvieron José Donoso, Mauricio Wacquez, Elsa Arana, García Márquez o Jorge Edwards. Escribí el libro ‘Calaceite, Tinta y Piedra’ e hice un documental con el mismo nombre para La 2 de TVE.

Allí por diversas razones, Luis Buñuel -que estuvo en varias ocasiones y que intentó llevar una novela de Donoso a la pantalla grande- - y Goya fueron referencias constantes para usted.

Buñuel y Goya me han interesado como maestros cinematográficos. Goya me parece el pintor más cinematográfico de la historia. Por esta razón, Orson Welles se sirvió de las pinturas de Goya en el Museo del Prado para realizar la iluminación de sus primeras películas, especialmente de ‘Ciudadano Kane’. Con Buñuel he seguido trabajando, principalmente gracias a mi amistad con Javier Espada, seguramente el mayor conocedor de su obra, y con quien tuve el placer de acudir a la 74 Edición del Festival de Cannes en Sección Oficial con el documental ‘Buñuel, un cineasta surrealista’ que Javier dirigió, que acaba de proyectar Aragón TV y en el que participé en el equipo de producción. Y dirigí para la Exposición Internacional de Zqragoza-2008, producido por Aragón TV también, el documental ‘Orson Welles y Goya’.

Por cierto, a ustedes, a Javier y a Emilio, los ‘presentó’, si puede decirse así, Federico García Lorca en su documental, ‘Lorca. El mar no deja de moverse’. Algunos lo califican de malabarista del lenguaje.

Luis Buñuel fue uno de los grandes amigos de la Residencia de Estudiantes de Salvador Dalí (luego se enemistarían para siempre) y de García Lorca, del cual dijo que "la obra maestra era él". Los tres formaron una triada surrealista decisiva de la cultura española. A mí de Lorca lo que más me interesa es su obra surrealista. Tal vez ahí enlaza con Buñuel y Dalí más que con ninguna otra obra suya. Creo que ‘Poeta en Nueva York’ es su mejor obra y en absoluto se la puede tildar de ‘malabarista del lenguaje’. Es una obra de gran profundidad y absolutamente innovadora. En teatro las obras que más me interesan son las que denominó como ‘imposibles’, es decir, ‘El Público’, ‘Así que pasen cinco años’ y ‘Comedia sin título’ porque proponen una ruptura con el teatro convencional y van muy de la mano de las vanguardias de comienzos del siglo XX”, señala.

"Me interesa la dramaturgia, presentar al público las posibles últimas conversaciones que pudo tener Lorca en los minutos previos a su muerte, ya que se encontró en La Colonia con amigos cercanos y con su primo Antonio Benavides, quien finalmente le asesinará"

Emilio Ruiz Barrachina, en el Teatro Principal el martes 20, en los ensayos, antes de participar en una mesa redonda con Javier Espada sobre Lorca y Buñuel. A. C./Heraldo.

Este preámbulo nos lleva, sin duda, a ‘Comedia sin título’.

Para mí es una estupenda propuesta y muy acertada, así esté inconclusa, para derribar la famosa cuarta pared. Cuando uno viaja al extranjero y pregunta por la cultura española, hay dos nombres que no fallan nunca: Cervantes y Lorca. En nuestra propuesta lo más importante es que presentamos mucho más que lo escrito por Lorca, que es el primer acto. La obra de Lorca se llama ‘Comedia sin título’. Yo he añadido un artículo: ‘La comedia sin título’, porque la obra finalmente tiene cinco actos. No he querido copiar ni imitar la escritura de Lorca.

Explíquenos su propuesta.

En los cuatro actos siguientes a lo escrito por Lorca en sus últimos días de vida, se suma una investigación minuciosa y documentada que narra la muerte del propio poeta, difiriendo bastante de la teoría ‘oficial’ presentada por Ian Gibson y que data de los años 70. He seguido las investigaciones de Miguel Caballero. No obstante, a mí, más que esta parte documental, que considero importante, me interesa la dramaturgia, presentar al público las posibles últimas conversaciones que pudo tener Lorca en los minutos previos a su muerte, ya que se encontró en La Colonia con amigos cercanos y con su primo Antonio Benavides, quien finalmente le asesinará.

¿En qué difiere usted de la consideración habitual de la muerte de García Lorca la noche del 18 al 19 de agosto de 1936?

La muerte fue el mismo día de la detención. Del 16 al 17. Le doy datos concretos: se ha señalado al comandante Valdés Guzmán como responsable principal de la muerte de Lorca; Valdés ese día ni siquiera estaba en el Gobierno Civil. Estaba en Lanjarón, tal como demuestran los periódicos de la época. En el Gobierno Civil estaba al mando su segundo, el militar retirado Velasco Simarro, muy amigo de los primos de Lorca y quien mandará a Lorca a Víznar para su desaparición. Esto no quiere decir que Valdés no fuera un asesino que mandó fusilar a miles de personas en Granada.

Retrato del reparto de 'La comedia sin título' de Lorca/Ruiz Barrachina. Archivo T. Principal/ R. Barrachina.

¿Y qué nos dice Ramón Ruiz Alonso, considerado habitualmente uno de los culpables?

-Se ha señalado a Ramón Ruiz Alonso (padre de las actrices Emma Penella, Terele Pávez y Elisa Montes) como denunciante y el otro principal responsable de la muerte de Lorca. Es cierto que participó en la detención, pero su objetivo eran los hermanos Rosales, sobre todo Pepinique (José Rosales Camacho), con quien mantenía serias disputas dentro de Falange por el puesto de mando en la plaza. Esconder a un ‘rojo’ estaba penado con la muerte y Ruiz Alonso aprovechó la oportunidad para acabar con los Rosales. El padre de Luis Rosales logró cambiar la pena de muerte contra sus hijos por una donación muy cuantiosa al ejercito sublevado. A Federico García Lorca lo mataron por tres causas: su filiación republicana (era secretario del ministro Fernando de los Ríos), su homosexualidad y las disputas familiares con sus primos en la Vega de Granada. Su lectura de ‘La casa de Bernarda Alba’ sentó como un tiro y, además, era una sátira de una parte de su familia, en especial de su pariente Francisca 'Frasquita' Alba. Al otro lado de su finca, bajo un árbol, Lorca escuchaba los diálogos de sus hijas y las trasladó a su drama.

"Buñuel y Goya me han interesado como maestros cinematográficos. Goya me parece el pintor más cinematográfico de la historia. Por esta razón, Orson Welles se sirvió de las pinturas de Goya en el Museo del Prado para realizar la iluminación de sus primeras películas, especialmente de ‘Ciudadano Kane’"

Explíquenos qué podemos ver hasta el domingo en el Teatro Principal: reparto, escenografía, producción. Los actores entran y salen del patio de butacas...

La obra permanecerá en cartel hasta el domingo; la última función será a las 19.00. El papel de Federico García Lorca lo encarna Juanma Díez Diego, de reconocida trayectoria actoral y fundador de la compañía de improvisación teatral Jamming. Lo acompaña un elenco de actores de gran reconocimiento en el teatro español: Valentín Paredes (Trescastro), César Lucendo (Antonio Benavides), Alberto Closas (Rosales), Bárbara Caffarel (Esperanza), Enrique Simón (Ruiz Alonso), Alfonso Torregrosa (Simarro) o Ángel Héctor Sánchez (Ajenjo), entre otros. La obra es una gran producción con doce actores en escena y toda la escenografía proyectada sobre ciclorama.