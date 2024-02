Juan Gómez-Jurado: "La serie de 'Reina Roja' es mejor que mi novela"

Más de cuarenta peticiones recibió el escritor Juan Gómez-Jurado para llevar a la pantalla 'Reina Roja', la novela que publicó en 2018 y que abrió la puerta a una trilogía y a unos personajes aún vivos. Finalmente, fue Prime Video quien se llevó el gato al agua. Los resultados podrán verse a través de la plataforma a partir del 29 de febrero, en más de 240 países y territorios simultáneamente, pero el autor ya expone sin reparos que la serie "es mejor que la novela".

"Es que cuando escribí 'Reina Roja', yo no sabía lo que había hecho", se explica Gómez-Jurado, consultor de la ficción, escogiendo cuidadosamente las palabras. "Mi camino como autor ha sido un camino de aprendizaje, de cómo se podía contar mejor 'Reina Roja'. Si hubiéramos caído con otras personas, podría haber sido un thriller normal: coges una propiedad intelectual valiosísima, porque la han leído millones de personas en cuarenta países, la metes en una fábrica de salchichas, la sacas, te aprovechas de la marca y no tienes nada más que hacer. Pero lo que ha habido aquí es una situación de entrega y de transformación. Todos han pensado en cómo podemos contar la historia que Juan quería contar y han sumado su talento para que sea mejor, y eso es algo que a mí me ha hecho mejor escritor", razonaba esta mañana en la rueda de prensa de presentación de la ficción, en un céntrico hotel de Madrid. De hecho, el escritor reconoce que algunas de las aportaciones que ha hecho el elenco han ido influyendo en cosas que escrito después. "Y me tengo que callar ya porque si no hago spoiler", zanja.

La relación entre Jon y Antonia es el alma de una serie muy ambiciosa y con un tono muy peculiar, pues aunque el 'thriller' y el misterio se superponen al resto de elementos, hay importantes toques comedia y de drama a lo largo de los siete capítulos que componen esta historia. "Siempre decimos que no es un thiller 'thrilleroso', sino un algo un poco chispeante, burbujeante, achampanado", resume la creadora, productora ejecutiva, guionista y 'showrunner' de la serie, Amaya Muruzabal. Por eso la elección de los protagonistas era tan importante. Hovik Keuchkerian y Vicky Luengo dan vida a esta pareja que aprende a tratarse y quererse a medida que avanza la investigación.

"Ya el reto de traer a la realidad un personaje que ha sido escrito y leído por millones de personas impacta e impone un poco, pero es que además es un personajazo"

"Ya el reto de traer a la realidad un personaje que ha sido escrito y leído por millones de personas impacta e impone un poco, pero es que además es un personajazo", observa Luengo. "Es una mujer que tiene un montón de matices y te permite hacer millones de cosas", añade la actriz que participó muy activamente en la construcción del personaje. Suya, por ejemplo, fue la idea de que Antonia se mostrara incapaz de mirar a los ojos a una persona que no conoce. Ahondando en la depresión del personaje, también pensó que sería interesante jugar con el cuerpo cerrado de una persona con grandes dosis de ansiedad, lo que le llevó a caminar encorvada durante buena parte de la ficción. E incluso aportó la idea de que la mujer llevara su bandolera por dentro de la chaqueta, al ver que el propio Gómez-Jurado la lleva así. En este sentido, reconoce que se ha sentido muy apoyada en lo artístico. "A veces propones que tu personaje no vaya maquillado porque no encaja con el rol y lo rechazan, pero aquí la gente estaba muy abierta", agradece quien dice habérselo pasado "pipa" rodando persecuciones, saltos, tiroteos, y usando el croma, porque es algo que nunca había hecho.

A Keuchkerian la novela le llegó antes de que la serie fuera una posibilidad. "Me la hizo llegar un amigo con una dedicatoria de Juan: 'Te presento a Jon. Espero que te guste. Un abrazo'. Y sí, nada más leer el primer diálogo con Antonia, vi que podía ser él", relata el actor. Tras una reunión con Gómez-Jurado y Muruzabal, lo tuvo claro. "Este señor ha escrito una obra de arte muy potente, pero cada secuencia de la serie te catapulta a la siguiente, te sube, te baja, te emociona, te hace reír, pensar... Y cuando te quieres dar cuenta va todo fluido y sin tropezones y eso es hacer magia porque perfectamente puedes coger la novela y destrozarla. Si a eso le sumas que todos estábamos convencidos de que teníamos la final de la Champions delante y que la podíamos ganar, pues ha salido lo que ha salido", se felicita.

Tal fue el grado de implicación del exboxeador, que llegó a corregir a Gómez-Jurado en el set de rodaje. "Hubo un momento en que le dije: 'Hovik, Jon aquí diría esto'. Y él me contestó: 'No, porque en la novela pone tal'. Tenía razón. Ha leído la novela decenas de veces, tiene el ejemplar destrozado y conoce a Jon mejor que yo. Todos son más Juan que yo", asume divertido.

Madrid, un personaje más

Como en la novela, Madrid es "un personaje más" de la ficción. "Es que soy madrileño y amo esta ciudad y sus calles. Madrid es el corazón de la serie y es un Madrid en el que tienes a una protagonista nacida en Barcelona y a un protagonista nacido en Bilbao, que se convierten en madrileños porque actúan como madrileños", comenta el escritor. Va más allá: "Amaia también se esforzó mucho por trasladar una cosa que en la novela no estaba tan clara, ese arriba y abajo, esa ciudad luminosa, ciudad oradada, dividirlo en dos. No todo lo que está en la novela insinuado lo percibí yo tan bien como lo ha percibido ella después".

Precisamente, cuenta Muruzabal, con la que Gómez-Jurado charlaba entre tres y cuatro horas diarias durante la preproducción de la ficción, que sumergiéndose en la obra del autor descubrió a alguien que "aspira a que el mundo este distribuido en buenos y malos, que cree en el amor verdadero que no solamente tiene que ser romántico y que es un idealista radical". A su juicio, "todas estas premisas morales o eticas tenían que subir a la superficie" de la serie. Por eso, dice, "creo que la serie es mucho más que un divertimento".

Koldo Serra, responsable de la fantástica '70 binladens', es el director de la serie. En su opinión, uno de los grandes retos era llevar la cabeza de Antonia Scott a imágenes. "En los guiones ya venía perfectamente detallado e hicieron una biblia audiovisual apabullante. Se trataba de no repetirnos y de mostrar que en cada capítulo la cabeza de Antonia trabajaba de forma diferente", explica. Serra alaba también el trabajo de Vicky Luengo porque "la evolución emocional de su personaje es brutal, pero esto no se rodó cronológicamente y Vicky debía ir saltando día a día por estados de ánimo y físicos muy distintos, pero lo tenía todo en la cabeza".