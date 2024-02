Cesado Alberto Sabio como director del Instituto de Estudios Altoaragoneses

La Diputación Provincial de Huesca ha cesado a Alberto Sabio como director del Instituto de Estudios Altaoragoneses (IEA), órgano científico complementario del área de Cultura de la institución provincial y está vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido él mismo quien ha dado conocer lo ocurrido en su página de Facebook. Asumió el cargo en mayo de 2021.

Según explica, el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, "me ha cesado hoy como director científico del Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA-CSIC)". Añade que "han sido cuatro años de mucho trabajo, cuya única gratificación -y no es poco- ha sido el cariño de mucha gente". Como balance de su labor al frente del Instituto, apunta que durante estos cuatro años se han recuperado las ayudas de investigación, se ha remodelado el Espacio Ramón J. Sender y se ha abierto el Espacio Joaquín Costa.

Además, en este tiempo se ha llevado la exposición sobre Sender a la sede central del Instituto Cervantes en Madrid y luego al Museo de Zaragoza, se han presentado decenas de libros, conferencias, clubes de lectura... "Si he podido devolver un poquito lo mucho que me ayudó el IEA en el comienzo de mi trayectoria académica y profesional, me doy por satisfecho. Gracias a todos por la confianza. En 2024 cumple 75 años el IEA. Unos vienen, otros se van...", ha comentado.

Alberto Sabio, nacido en Monzón, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, con Premio de Licenciatura y de Doctorado. Tiene una reconocida carrera en el ámbito de estudios de la historia, muy ligada a su provincia natal. Ha estado muy vinculado al IEA, ya que antes de su nombramiento fue director del área de Historia de este organismo. También ha sido director de los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza.

Sabio ha escrito distintos libros y artículos relacionados con la provincia de Huesca, por ejemplo sobre los montes públicos, sobre los riegos del Alto Aragón, sobre Canfranc, sobre historia de Barbastro, Huesca o Monzón, y sobre los diputados aragoneses presentes en las Cortes de Cádiz.

Además de artículos en revistas profesionales especializadas, ha publicado algunos libros: entre otros, 'Los mercados informales de crédito y tierra en una comunidad rural (Madrid: Banco de España), Tierra comunal y capitalismo agrario en Aragón o, junto a Nicolás Sartorius, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España, 1975-1977 (Madrid: Espasa).

También es autor de la monografía 'Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía política de la dictadura, 1958-1977' (Madrid: Editorial Cátedra) y ha introducido y anotado la monografía titulada 'La justicia de la República Memorias de un fiscal del Tribunal Supremo en 1936' (Madrid: Marcial Pons). Junto a Emilia Martos y Rafael Quirosa-Cheyrouze, editó la obra colectiva '40 años de ayuntamientos y autonomías en España' (2019). .