Los cómicos de 'El hormiguero' regresan a Zaragoza

Los amantes de los monólogos y la comedia siguen de enhorabuena. A la abundante oferta que existe en Zaragoza de este tipo de eventos se está asentando una velada mensual muy especial que lleva la marca a fuego de 'El hormiguero'.

Tras la actuación que tuvo lugar el pasado 2 de febrero, el sábado 9 de marzo se repetirá en la emblemática sala Oasis (22.00) el 'show' a tres bandas 'Hoy salimos de tranquis'. En el cartel se hallan tres cómicos íntimamente relacionados con el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. Se trata de Juan Ibáñez, Alberto Sierra e Iggy Rubin.

El primero de ellos es conocido por encarnar a la hormiga Trancas. En su faceta como monologuista ya recaló en las pasadas fiestas del Pilar con gran éxito. "En las actuaciones me lanzo con cosas que no pueden salir en ‘El hormiguero’, nos ponemos más fuertecitos si se tercia. Me encanta el ‘stand up’, y escribir para ti cuando lo has hecho tantas veces para otros es una escuela, muy distinto. Es tu chiste y lo cuentas tú, debes pensar si te sientes cómodo haciéndolo en público. Me gusta mucho crear complicidad con la gente, ir más allá de la broma, incluso cruzar la raya un poco, sin maldad", explica el madrileño.

Por su parte, Alberto Sierra es guionista de 'El hormiguero'. En su faceta como monologuista invita a los espectadores a ver a través de sus gafas para descubrir una mirada ácida y distorsionada sobre el mundo y sobre los grandes temas universales: el amor, el odio, la adicción a Netflix, la política, el humor negro... Fue finalista del concurso de monólogos de la Cadena Ser.

Completa el trío el madrileño Iggy Rubin. Ha ejercido como guionista en 'El hormiguero' y en otros programas de referencia como 'Late Motiv' con Andreu Buenafuente o 'La resistencia' con David Broncano. Su radio de acción alcanza también la radio.

Las entradas anticipadas cuestan 18 euros y se pueden adquirir en la web de Entradas Ibercaja.