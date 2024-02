Manolo García triunfa en el Príncipe Felipe

"Empecé a darme cuenta muy pronto de que yo tenía que marcar mi propio rumbo y que en la música y la pintura tenía un camino estupendo que no hay nadie que pueda coartar, en el que soy libre totalmente. Los dioses me han dado el regalo de permitirme que pudiese vivir de mis canciones, de mis composiciones... pero mi libertad no consiste en estar tumbado al sol, sino en dar lo mejor de mí y emplearme a fondo de una manera apasionada, seria y con ganas en mi trabajo, que se basa en hacer discos, giras y dar vida y alegría", comentaba Manolo García el pasado jueves. El músico barcelonés llegó a Zaragoza en los días previos al concierto de este sábado para ensayar las canciones del recital que ha ofrecido en el pabellón Príncipe Felipe, y que ha congregado a más de 6.000 personas en este recinto de la capital aragonesa que se ha llenado (todas las localidades eran con asiento, también en pista) para ver al cantante y músico barcelonés.

Para García, su compromiso con el público es inquebrantable, y lo ha vuelto a poner de manifiesto en la ciudad del Ebro, dedicando el concierto a los agricultores y ganaderos, y también denunciando la falta de auxiliares de Educación Especial en el medio rural en Aragón. «A todos ellos les dedico este concierto», ha dicho el artista.

Al comienzo del ‘show’ han sonado los primeros acordes de ‘Los críticos amantes’, con los que García ha iniciaba su actuación. Quedaban tres horas por delante y había mucha esencia musical por destilar. Desde un sillón, con su guitarra acústica, ha interpretado esa pieza del elepé ‘Saldremos a la lluvia’. «Estoy cojo. Como soy escultor, se me ha caído un hierro y me ha jodido el dedo gordo del pie», se ha disculpado.

Una fiesta muy animada

Pero no ha parecido ser un obstáculo para bajar del escenario en varias ocasiones e ir a cantarle hasta al último de la fila en la pista del Príncipe Felipe, o para subirse a una de esas barras de bar («vertederos de amor», como dice el verso de ‘Insurrección’) y desatar la euforia del respetable. Lo ha hecho desde un primer momento, en cuanto en el repertorio se ha colado ‘Ya no danzo al son de los tambores’. Antes ha interpretado ‘Si todo arde’, ‘Dibujar en mi piel’, ‘Por respirar’ y ‘Diez mil veranos’.

Ha estado acompañado por una excelente banda (¡ay, el valor de los músicos en directo en tiempos en los que impera el ‘autotune’ y la música enlatada!), y de una bailaora (Coral) que ha puesto su arte en los momentos de cante, baile y aires de rumbita catalana de ‘Laberinto de Sueños (en las geometrías del rayo)’ y en temas como ‘Azulea y ‘Quisiera escapar’, entre otros.

Con ‘Pájaros de barro’, García ha vuelto a meterse al público en los bolsillos (nada de arena) y aún le ha quedado trecho por andar en su vasto repertorio en solitario –nueve discos–, interpretando desde temas de su primer álbum, ‘Arena en los bolsillos’ (1998), hasta piezas de su disco más reciente, ‘Mi vida en Marte’ (2022). Y por supuesto, también ha ofrecido himnos emblemáticos de El Último de la Fila como ‘Lápiz y tinta’, ‘Insurrección’, ‘Aviones plateados’, ‘Lejos de las leyes de los hombres’, ‘Mar antiguo’ y ‘A veces se enciende’.

El músico barcelonés lleva más de 40 años visitando Aragón, desde que formó sus primeros grupos. Se venía con un coche destartalado hasta la capital aragonesa solo para que le entrevistara Cachi en Radio Zaragoza. Luego volvió con Los Rápidos (telonearon a Kevin Ayers en La Romareda en el 81) Los Burros y Él Último de la Fila en numerosas ocasiones, igual que ha hecho desde que comenzó su carrera en solitario. Todas esas etapas, todas esas canciones son retales de la vida de un público que este sábado ha cantado, ha bailado y ha vibrado con ese chico del barrio barcelonés del Poblenou que un acertado día decidió salirse de lo establecido para dibujar su propio camino artístico.