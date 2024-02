The Drunken Cowboys se despiden de los escenarios: "Ha sido una cabalgada de 15 años bastante digna"

Se retiran de la música, como Quevedo. "Hay que mantener la elegancia y aprender de los buenos. Las retiradas son grandes victorias", bromea Juancho Rubio, armónica, banjo y voz de The Drunken Cowboys. El grupo aragonés se despide este sábado (21.00) de los escenarios en el Rock & Blues de Zaragoza tras 15 años de actividad musical en torno a un género que la propia banda define como "wéstern etílico", y que aúna música de raíces americanas, punk, rock, reminiscencias irlandesas y todo aquello que suene a diversión. Es un adiós, pero dejan la bota campera en la puerta para que no se cierre del todo.

"A algunos miembros de la banda les es imposible compatibilizarlo con otros de sus quehaceres –explica Rubio–. Cuando empezamos con esta historia nos prometimos que si no estábamos todos no tenía ningún sentido seguir". Pero el cantante de The Drunken Cowboys señala que "las circunstancias que ahora nos separan pueden cambiar. Lo bueno que tiene este grupo es que nunca le ha debido nada a nadie. Empezamos cuando nos dio la gana, nos vamos cuando nos da la gana y volveremos si nos da la gana. Eso es lo bueno de la libertad que tienen estos proyectos tan bonitos".

La banda comenzó su andadura en 2009. "Empezamos como unos chavales que se compraron los instrumentos antes de saber tocarlos y al final dejamos a nuestro paso cuatro discos, dos videoclips y 250 conciertos aproximadamente a nivel nacional", rememora Juancho Rubio.

Echando la vista atrás, el vocalista y músico otea el horizonte y valora el camino recorrido. «Creo que podemos decir que hemos hecho una cabalgada bastante digna para una chavales originarios de las Cuencas Mineras que casi acaban en EE. UU. –estuvieron cerca de tocar en un festival en Austin–. Creo que la liamos bastante buena».