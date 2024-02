Los himnos de los Beatles suenan en formato sinfónico en el Teatro Principal

El Teatro Principal de Zaragoza acoge desde este jueves (20.00) y hasta el domingo cuatro recitales de ‘The Beatles Symphonic Fantasy’, un espectáculo que reúne sobre el escenario a una orquesta sinfónica de 30 músicos balo la dirección orquestal de Damián Mahler. La formación cuenta con intérpretes seleccionados por The Cavern Club, cuyas voces son claves para capturar la esencia vocal y el carisma escénico de los músicos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y para brindar una actuación que pretende volver a emocionar al público escuchando los clásicos atemporales de The Beatles.

Cada canción del cuarteto de Liverpool ha sido reimaginada y orquestada por Mahler, fusionando la magia distintiva de la banda británica con la sonoridad de una orquesta sinfónica. Los arreglos del director argentino transforman las canciones en experiencias musicales que resaltan la riqueza melódica y lírica de los Beatles en canciones como ‘Hey Jude’, ‘Help’, ‘All you need is love’, ‘Let it be’, ‘Yesterday’, ‘Love me do’, ‘Yellow submarine’, ‘Lucy in the sky with diamonds’ o ‘Com together’, entre tantas otras.

Mahler ha dirigido para el teatro musical clásicos como ‘Los tres mosqueteros’, ‘La Sirenita’, ‘El cuento de la Cenicienta’, ‘La Bella y la Bestia’ o ‘Anastasia’. Uno de sus últimos proyectos ha sido ‘Back to the ochestra’, un propuesta que recrea las bandas sonoras de las películas más emblemáticas de la década de los 80, y en la que ha trabajado junto a su padre, Ángel Mahler, director de orquesta con una destacada carrera como compositor de musicales teatrales.

La influencia de los Beatles en Damián Mahler comenzó cuando el compositor contaba con 13 años. Ahora, más de 30 años después, Mahler rinde tributo a su admirada banda con este ‘show’.