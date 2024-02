Nyxell demandará a quienes venden entradas falsificadas de discotecas de Zaragoza

Nyxell, la ‘start up’ zaragozana que reserva ‘online’ entradas para establecimientos de ocio nocturno, está preparando una demanda contra usuarios por estafas en la reventa o distribución de entradas falsificadas de discotecas en Zaragoza. Según informa Asier Isasi, cofundador y CEO de Nysell, han detectado que las prácticas ilegales se realizaron a través de un grupo de WhatsApp creado para la compra y venta de entradas de discotecas en Zaragoza.

Fueron, sobre todo, los días 1, 2 y 3 de febrero, coincidiendo con una alta demanda de entradas porque habían concluido los exámenes del primer cuatrimestre en la Universidad, cuando se produjeron las incidencias, informa Isasi.

Así, algunos usuarios de discotecas se vieron afectados por la compra de entradas falsificadas que fueron revendidas aprovechando la alta demanda en algunos de estos establecimientos de ocio. Por este motivo, Nyxell ha anunciado que está tomando medidas legales contra los usuarios identificados que hayan participado en la reventa ilegal de entradas adquiridas a través de la plataforma.

Esta es la primera vez que la empresa toma medidas legales contra los estafadores "y esperamos que sea la última", incide Isasi. El responsable de la empresa explica que hasta ahora han observado la reventa de entradas a precios abusivos, "por parte de usuarios que pretenden lucrarse con esta práctica", indica. Y, por otro lado, han detectado la estafa consistente en la distribución y venta de entradas falsificadas, usadas con anterioridad, y que en el caso descrito son fácilmente denunciables porque quienes las han comprado tienen su contacto de WhatsApp.

Desde la empresa aseguran que esta acción responde a una preocupación creciente en el sector y va dirigida a proteger a los clientes que quieren comprar entradas legalmente. Así, pretenden garantizar la seguridad y facilitar el acceso a estos locales de ocio.

"La reventa ilegal genera molestias y crea incertidumbre entre los clientes, quienes corren el riesgo de recibir entradas falsas o previamente utilizadas", advierten.

De esta forma, advierten que tomarán "medidas legales firmes" contra los usuarios que se dediquen a la reventa ilegal de entradas para discotecas. "Estas acciones pueden incluir demandas judiciales para hacer cumplir los términos de venta y para reclamar daños y perjuicios", aseguran.

Asimismo, solicitan a sus usuarios que compren las entradas exclusivamente a través de su plataforma para garantizar la adquisición segura, dado que hacerse con entradas fuera de los canales autorizados implica el riesgo de que sean falsificadas y podrían impedir el acceso a la discoteca.

Entre los locales de ocio nocturno en Zaragoza cuyas entradas gestiona Nyxell se encuentran Kenbo, Inöpia, Babia, Loco, Da Luxe, Hïde, Oasis, Mamanucca, Parros, GBN, FOX, Kokoro, Bloody, Jane Birkin, Momoa y Hábitat Sella. También trabajan con promotoras de eventos esporádicos como MANY, Mango Party o Grupo Salseo.

Asier Isasi recalca que la reventa reventa lucrativa no se ha producido en todos los locales, sino solo en los de alta demanda y en fechas puntuales.

Nyxell ofrece respuesta a las preguntas más frecuentes relativas a la legalidad del acceso a los recintos de ocio:

-Si las entradas para un evento se agotan, ¿es seguro comprarlas en un sitio web de terceros?

-Las entradas de Nyxell no son compatibles con ningún sitio de reventa de entradas de terceros. Esta plataforma no participa en la reventa a través de ningún sitio de terceros. Se utiliza un código QR que está

habilitado desde el momento de la compra, pero no se valida hasta el día del evento. Nyxell se compromete a retirar o revocar las entradas

correspondientes sin ofrecer reembolso si detecta alguna entrada que esté siendo adquirida o revendida con fines comerciales, o si observa cualquier otra actividad sospechosa en la cuenta del usuario.

-¿Es seguro comprar entradas de reventa a través de las redes sociales u otros canales de difusión?

-Nyxell no recomienda comprar entradas a desconocidos a través de las redes sociales. Lamentablemente, no hay forma de verificar la autenticidad de las entradas, lo que aumenta el riesgo de estafas. Nyxell no se hace responsable de las entradas mal vendidas o de las

estafas, y solo recomienda utilizar esta plataforma para comprar entradas para discotecas.

Según indica, a menudo, las personas pueden enviar capturas de pantalla que aparentan ser entradas auténticas, pero no hay forma de verificar su autenticidad hasta el momento de entrar en la discoteca. Comprar entradas a través de canales no oficiales de Nyxell conlleva el riesgo de perder dinero y el acceso a la sala.