Nyxell, "el Glovo de las discotecas" aragonés

Desde 2018. La primera vez que supimos de ellos fue en 2018, poco después de comenzar, cuando ganaron el premio ‘Generando Futuro’ (creado por profesionales de Zaragoza, con la perseverante Olga Pueyo al frente), lo que se tradujo en el acceso a asesoramiento de todo tipo (jurídico, financiero, de comunicación, márquetin, internacionalización, etc.) para impulsar su negocio. «Nuestra idea consistía en digitalizar un sector que no estaba digitalizado», apunta Asier Isasi a modo de explicación del origen de Nyxell, la ‘start up’ que fundó con Javier Castaño y Guillermo Alonso y que ha gestado una plataforma para vender, gestionar y promocionar la adquisición de entradas para eventos de ocio nocturno: discotecas, pubs, ‘beach clubs’, etc. «Como estudiantes veíamos que la gente necesitaba algo más cómodo y práctico cuando salía por la noche y quería entradas para una discoteca, por ello creamos una empresa de ‘ticketing’ para el ocio nocturno», narra el emprendedor. El objetivo de la joven compañía, prosigue, es «mejorar la experiencia de compra, que el cliente sepa que adquiere una entrada con seguridad y confianza, y que pueda participar en una plataforma que ya tiene una comunidad de usuarios». Así, desde su fundación en 2018, y tras unos años de incertidumbre debido a las restricciones aplicadas al ocio nocturno durante la pandemia, Nyxell ha logrado establecerse «como uno de los principales referentes del mercado», asegura la firma. Sus más de 600.000 entradas vendidas «dan cuenta del progreso exponencial en tan solo tres comunidades autónomas», recalca.

‘Vender la noche’. El nombre de la empresa, según relata a este diario Isasi, tiene su base en Nyx, un personaje de la mitología griega que personificaba la noche, y sell, vocablo en inglés que significa vender. Pero eso de ‘vender la noche’ es para la ‘start up’ zaragozana demasiado simple. Por ello explica que lo que hace es «digitalizar todo un sector al completo de forma vertical (especialmente integrando a todos sus actores); reducir residuos, ruidos y esperas innecesarias; crear un canal de comunicación digital para sus ‘partners’ (socios); aportar innovadoras herramientas de gestión y, sobre todo, hacer más cómodo, rápido y sencillo todo el proceso para el cliente final». "Queremos ser el Glovo de las discotecas", resume Isasi.

Apoyo financiero. El buen funcionamiento de la herramienta ‘online’ que emplean jóvenes que salen por la noche y que ayuda a gestionar establecimientos a los empresarios del sector ha dado prestigio a Nyxell y le ha ayudado a completar ahora una ronda de inversión de medio millón de euros. Una cantidad aportada por ‘business angels’ (ángeles de los negocios, personas que apoyan financieramente a emprendedores) y vehículos de inversión (o ‘family offices’) de distintos puntos de España, según indica Asier Isasi. Con esta inyección económica, Nyxell busca acelerar su crecimiento, ampliando mercados y contratando a más personas. «Queremos introducir nuevas ampliaciones en todo el software, con el fin de ofrecer a los clientes un producto y servicio cada vez más completo, integrado y de mayor calidad», apuntan los fundadores. «Nuestro deseo de convertirnos en el líder del segmento para todo el sur de Europa está más cerca», comenta Isasi, que ejerce como CEO (director general), mientras Javier Castaño se responsabiliza del producto y Guillermo Alonso, de las finanzas.

Expansión. Tras iniciar su actividad en Zaragoza, Nyxell dio el paso de ir a Salou -punto de veraneo de numerosos zaragozanos- y luego también a Santander y Murcia. «Ahora queremos expandirnos a más ciudades, mejorar el producto y seguir innovando, así como adaptarnos a las necesidades que demande el sector», apunta Asier Isasi, que habla de ofrecer a los usuarios «la mejor alternativa para comprar las entradas de sus locales y eventos favoritos». En una nota de prensa en la que dan cuenta del espaldarazo financiero recibido, la ‘start up’ se define a sí misma como «el futuro del sector del ocio nocturno». «Así lo han reconocido nuestros inversores, apostando por un mercado más dinámico, flexible y digital», proclama.

En el foro de Zebra. Nyxell participó activamente en el foro ‘Starup Fest’, organizado por Zebra Ventures (entidad que entre otras cosas trabaja para conseguir financiación para nuevos proyectos) en octubre pasado en Zaragoza. Fue una de las jóvenes empresas que contó su experiencia en un evento en el que participaron los representantes de nuevos negocios, entidades que les apoyan en su crecimiento y emprendedores que han hecho cosas interesantes. Este año, por cierto, habrá otra edición de ‘Startup Fest’.