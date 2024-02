Los musicales que se podrán ver este 2024 en Zaragoza: dónde comprar las entradas

Los musicales, unos espectáculos imprescindibles y muy populares en ciudades como Londres o Nueva York, han ido conquistando terreno en España en los últimos años. Zaragoza no ha quedado excluida de esta tendencia y cada año recalan en la capital aragonesa varios 'shows' de este género teatral.

Para este 2024 ya hay confirmados varios títulos para disfrute de los amantes de esta especialidad. La primera oportunidad se ofrecerá el próximo 24 de febrero en el Palacio de Congresos de la Expo y tiene como protagonistas a los Beatles. Se titula 'Let it be, a musical across the universe' y las entradas se pueden adquirir en Ibercaja con precios desde los 22 a los 25 euros.

"Un musical original que que cuenta con un extraordinario elenco de 8 artistas, con toda la música y las voces en riguroso directo, que harán participar al público de una experiencia inolvidable llena de buen humor y elegancia sobre el escenario; con una gran puesta en escena apoyada por una extraordinaria iluminación que estará acompañada de proyecciones con video-mapping, y que recrearán la magia de los Beatles", explica la promotora. En su intención de recrear el espíritu del cuarteto de Liverpool, se promete también todo el aparataje de la época: los amplificadores de la marca VOX, las guitarras Rickenbaker de John Lennon y George Harrison, el bajo Hofner de Paul McCartney y la batería Ludwig de Ringo Starr.

El fenómeno Barbie

La reciente película sobre 'Barbie', que ha obtenido ocho nominaciones a los Óscar, ha reactivado la pasión por esta muñeca. En esta inercia se instala el musical 'Barbie', un espectáculo que recalará en el Palacio de Congresos de la Expo el próximo domingo 10 de marzo (17.00). Las entradas ya se pueden adquirir en la web www.entradas.ibercaja.es y cuestan de 20 a 23 euros.

Existe muy poca información sobre este musical. Este es el texto con el que la productora sintetiza el 'show'. "¿Imaginas poder entrar al mundo de tu muñeca favorita? En 'Barbie, el musical', es posible. Disfruta del mayor espectáculo musical, ahora en gira nacional, con la muñeca más famosa e icónica de todos los tiempos, junto a todas las Barbies y Ken. Un divertidísimo musical para todos los públicos y todas las edades. Coreografías espectaculares, una puesta en escena increíble y risas aseguradas. ¿A qué esperas? '¡Barbie, el musical!' ¡Te estamos esperando!".

La Movida

El Teatro Principal tomará el relevo del 27 de marzo al 7 de abril con 12 funciones de 'La Movida, el musical de los 80'. Las entradas (de 5 a 50 euros) pueden comprarse en la web www.teatroprincipalzaragoza.com. Desfilarán por las tablas del coliseo bicentenario un total de 24 números musicales y más de 35 canciones del pop español de la década de los 80 como banda sonora de una historia de amor, de amistad y de toma de decisiones. La dirección corre a cargo de Silvia Villaú y en el elenco figuran la propia Villaú, Giampaolo Picucci, Javi Mota, Rosana Vieira o Amaya Bendowski.

De nuevo en el Palacio de Congresos de la Expo, el 12 y 13 de abril se consagrará a 'A tu lado', un musical con Los Secretos como hilo argumental. Las entradas cuestan de 40 a 65 euros en Ibercaja. Los componentes del grupo madrileño narran en primera persona su historia, repasando su trayectoria y las circunstancias que los han convertido en una banda de referencia para varias generaciones.

Clásicos como 'Déjame', 'La calle del olvido', 'Ojos de gata', 'Por el bulevar de los sueños rotos' o 'Pero a tu lado' serán 'destripadas' y contextualizadas, descubriendo el espectador cómo fue su proceso de creación y cómo cada una de ellas forma parte de la vida de los miembros de Los Secretos y de sus fans.

El regreso de 'El tiempo entre costuras'

Casi tres años después de su exitoso estreno mundial en el Teatro Principal de Zaragoza, el musical de 'El tiempo entre costuras' retornará al escenario de la capital aragonesa para una segunda tanda de funciones del 16 al 26 de mayo con 13 sesiones programadas (habrá dos los días 17 y 18 y 24 y 25). Las entradas ya se pueden adquirir en un rango de precios que va desde los 5 a los 50 euros. Dieciocho actores componen el elenco de esta producción, que cuenta además con siete músicos y un equipo de alrededor de 50 personas, entre técnicos, regidores, maquinistas y escenógrafos. La escenografía es uno de los puntos fuertes de este montaje, que para su traslado requiere de cuatro tráilers. El vestuario es obra del diseñador Lorenzo Caprile.

La historia está protagonizada por la joven modista Sira Quiroga (interpretada por la actriz Alba Cuartero), que abandona Madrid en los meses previos al inicio de la Guerra Civil arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre que apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante donde todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el abandono.

Rocío Madrid y Jaume Casals

En el Teatro de las Esquinas, el 19 y 20 de julio desembarcarán Rocío Madrid y Jaume Casals con 'Lo nuestro estaba cantado'. Interpretan a Joel y Daniela, quienes acuden a los juzgados con la intención de divorciarse tras años de matrimonio. Atrapados en un ascensor de los juzgados, deciden reflexionar sobre su vida en pareja dando lugar a divertidas situaciones, personajes surrealistas y canciones originales, que narran perfectamente todos esos pensamientos que en una relación se quedan en el tintero.

Además, en el teatro de las Delicias se desarrollarán otros espectáculos de teatro con música, como 'Macho grita', con Alberto Sanjuán (21 de febrero); 'No me toques el cuento' con Teatroz (10 de marzo), 'El viaje del monstruo fiero' con Rafael Álvarez 'El Brujo' (23 y 24 de marzo); y 'Ejemplares de Cervantes', con Antonio Campos (4 de julio).