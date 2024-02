Cinco canciones de amor, ardor y hasta rubor para un San Valentín diferente

El día de San Valentín pide música. Cupido necesita ayuda. No es sencillo renovar año tras año la ilusión por el famoso día de los enamorados si la mitad del mundo se empeña en despreciarlo con argumentos de peso: día comercial, día ñoño, la vida no es así y demás frases lapidarias. Quizá el secreto es desprejuiciar la búsqueda para hallar flores entre tanta espina, y quedarse con unas cuantas coplas variadas para ponerle banda sonora al día.

El recorrido por distintas épocas, territorios y estilos es un ejercicio saludable. Por ejemplo, el ‘Valentine’ de Måneskin; los italianos, que ganaron Eurovisión en 2021, son uno de los vencedores del certamen con una carrera internacional más sólida en las últimas décadas. Su canción ‘valentinera’ es una balada de tintes góticos en la que la voz de Damiano David luce de manera especial.

De izquierda a derecha, en el sentido de las agujas del reloj: Fiona Apple, Damiano David, Chrissie Hynde y Karina. H. A.

Otra deliciosa ‘Valentine’ es la de Fiona Apple. La cantante, pianista y compositora estadounidense es una de las artistas más talentosas de ahora y siempre. Siendo famosa como es, sobre todo en su país, no ha alcanzado el estatus de superestrella debido a problemas personales y contractuales, que la han tenido varada demasiado tiempo. La dulzura que expresa en esta canción es marca de la casa, e invitará a los neófitos en su música a explorar más y más por su limitada (pero fantástica) discografía.

El rey del rock

Elvis Presley tuvo una vida tortuosa y corta: solo 42 años, aunque muchos de sus seguidores todavía creen que se retiró a una isla desierta para envejecer en calma. De hecho, menudean las páginas de internet con pruebas de que el rey del rock no murió en 1977. De sus cientos de canciones de amor, la icónica ‘Can’t help falling in love’ es quizá la ideal para una fecha como la del 14 de febrero.

Elvis Presley cantó 'Can't help falling in love' en la película 'Blue hawaii' (1961). H. A.

Si se habla del amor en términos de compromiso y entrega, más allá de las llamas de la pasión, la voz de Chrissie Hynde en ‘I’ll stand by you’ viene como anillo al dedo. The Pretenders es uno de esos grupos de consenso que emociona a los actuales cuarentones y cincuentones, y permea con facilidad a las nuevas generaciones más curiosas con la música de sus ‘viejos’. Música que salta otra generación para atrás si se atiende a la representante española en esta minilista de San Valentín: Karina, que con ‘El día de los enamorados’ hace una oda breve y palmaria a la fecha de Cupido, aunque sus ‘Flechas de amor’ podría ser igualmente representativa.