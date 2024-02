Berlinale, una vez más plataforma de diálogo y entendimiento en tiempos convulsos

La Berlinale abre el jueves su 74 edición con la proyección de la película 'Small Things Like These', de Tim Mielants, protagonizada por Cillian Murphy, una de las veinte candidatas al Oso de Oro, y aspira, con su selección de películas, a posicionarse una vez más con fuerza como "plataforma de diálogo y entendimiento" en tiempos convulsos.

La codirectora del festival, Mariëtte Rissenbeek, subrayó que los festivales de cine ofrecen un espacio para la expresión artística y facilitan el diálogo pacífico, son lugares de encuentro e intercambio y contribuyen de forma importante al entendimiento internacional.

Un peatón pasa junto a los carteles que anuncian el próximo festival de la Berlinale. FABRIZIO BENSCH

Se mostró convencida de que a través del poder de las películas y de debates abiertos, es posible contribuir a "fomentar la empatía, la concienciación y el entendimiento, también especialmente en momentos tan dolorosos como los actuales", dijo, al referirse a "todas las víctimas de las crisis humanitarias en Oriente Próximo y más allá".

"Queremos que se tome conciencia del sufrimiento de todas las personas y que nuestro programa abra diferentes perspectivas sobre la complejidad del mundo", añadió.

Expresó la preocupación del festival por cómo se expande el antisemitismo, el resentimiento antimusulmán y la incitación al odio, tanto en Alemania como en todo el mundo.

"Como institución cultural, nos oponemos con todas nuestras fuerzas a cualquier forma de discriminación y defendemos el entendimiento intercultural", añadió.

Por su parte, el director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian, lamentó la decisión de dos cineastas de no proyectar sus filmes en la sección Forum Expanded por la postura del Gobierno alemán respecto al conflicto en la Franja de Gaza, al considerar que la Berlinale "es un lugar para el diálogo y la inclusión", aunque dijo entender que "el mundo está muy polarizado hoy en día".

"En nuestro proceso de selección nunca pensamos en no seleccionar una película por el lugar del que procede", añadió, y aludió al filme 'Shikun', de Amos Gitai, en la sección Berlinale Special y un documental en la de Panorama como ejemplos de la colaboración y posible coexistencia entre palestinos e israelíes.

El segundo día de la Berlinale arrancará con la cinta 'Keyke mahboobe man' ('My favourite Cake'), de los cineastas iraníes Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha, sobre los que las autoridades de Teherán impusieron restricciones para viajar a Berlín que Chatrian y Rissenbeek instaron a levantar.

El viernes incluirá asimismo la proyección de los aspirantes a los Osos 'A Different Man', del estadounidense Aaron Schimberg, y 'La Cocina', del mexicano Alonso Ruizpalacios.

El sábado será el turno de 'In Liebe, Eure Hilde', del alemán Andreas Dresen; 'Another End', del italiano Piero Messina, y 'Hors du Temps', del francés Olivier Assayas.

El domingo se presentarán las películas 'Dahomey', de la francesa Mati Diop; 'Sterben', del alemán Matthias Glasner; y 'L'Empire' (The Empire), del francés Bruno Dumont; a las que seguirán el lunes 'Architecton', del ruso Victor Kossakovsky; 'Langue Étrangère', de la francesa Claire Burger, y 'Yeohaengjaui pilyo' ('A Traveler’s Needs'), del coreano Hong Sangsoo.

El martes de la próxima semana se proyectarán 'Pepe', del dominicano Nelson Carlo De Los Santos Arias, y 'Des Teufels Bad' ('The Devil’s Bath'), de los austriacos Veronika Franz y Severin Fiala; y el miércoles 'Gloria!', de la italiana Margherita Vicario; y 'Black Tea', del mauritano Abderrahmane Sissako.

El jueves será la presentación de 'Mé el Aïn' ('Who Do I Belong To'), de la tunecino-estadounidense Meryam Joobeur; y 'Vogter' ('Sons'), del sueco-danés Gustav Möller, y cierra la competición el viernes la primera película nepalí aspirante al Oso de Oro 'Shambhala', del realizador Min Bahadur Bham.

Por otra parte, el cineasta estadounidense Martin Scorsese recibirá el Oso de Oro honorífico de la Berlinale el martes por su labor de toda una vida como director, productor y guionista.

El jurado que decidirá sobre los aspirantes a los distintos Osos estará presidido por la oscarizada actriz, realizadora, productora y autora mexicano-keniana Lupita Nyong´o, y contará entre sus miembros con el cineasta español Albert Serra, además del estadounidense Brady Corbet, la china Ann Hui, el alemán Christian Petzold, la italiana Jasmine Trinca y la ucraniana Oksana Zabuzhko.