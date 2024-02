‘Priscilla’: Memorias (escasas) de una esposa-niña

Hay artistas de los que se han escrito tantas cosas que es difícil que alguna propuesta sobre ellos provoque entusiasmo o resulte sorprendente. Como en el caso de Elvis Presley, del que el australiano Baz Luhrmann dirigió una película en la que se narraba una parte importante de su vida y en la que muchos pudieron descubrir la figura del mánager del cantante, el llamado coronel Parker, y el papel que jugó en su carrera el padre de Elvis.

Si aquel filme, bien realizado y mejor interpretado, tuvo un éxito justificado, más difícil va a ser que algo parecido se repita con el que que Sofía Coppola ha dedicado a ‘Priscilla’, basada en las memorias escritas por la exesposa de Elvis Presley. A la vista de las mismas, no parece que la vida de esta fuera en los años que se narran en el filme algo más que anodina, poco productiva y de escasa relevancia, dicho con todos los respetos. Quiero decir que a lo que nos enfrentamos es a una niña que se encamina a la adolescencia cuando se enamora del rey del rock, ya famosísimo, y que con dieciséis o diecisiete años acaba yéndose con él a Memphis. Desde ese momento, su existencia girará en torno a los deseos del artista, que la quería siempre en casa esperando su llegada. Con una protagonista así, por más que la directora y guionista trate de echarle sal a su historia, no hay chispa que salte, porque el personaje no tiene chicha, no tiene cuerpo narrativo ni fuerza que pueda llegar a conmover o emocionar al espectador.

'priscilla' ** Directora y guionista: Sofía Coppola. Música: Phoenix. Intérpretes: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Rodrigo Fernández-Stoll, Daniel Beirne.

Sospecho que la mejor película sobre Priscilla Presley comienza cuando ésta se separa del músico, no antes, cuando no es más que una adolescente sin vida propia y sometida a los deseos del hombre al que ama. Cierto que la actriz que la encarna, Cailee Spaeny, realiza un gran trabajo, que se mete en la piel de Priscilla con toda la intensidad de la que es capaz, pero no es suficiente para insuflar vida a un personaje tan plano, aunque sea Sofía Coppola, de la que siempre se espera más, quien la dirija. Para pasar el rato.