Yasmina Praderas: "Ganar un Goya te da más visibilidad y es un acicate para no bajar el nivel de autoexigencia"

¿Una conquista así hace más feliz por lo que supone para sus más allegados que por una misma?Totalmente. Es cierto que al final llegas a la conclusión de que es así. El hecho de ver la ilusión que le hace a tu gente más cercana produce una emoción más intensa que el propio hecho en sí mismo. El reconocimiento es importante y el esfuerzo está, de eso no hay duda. Pero mi día a día tiene que ser el mismo. De hecho, poco después de la gala ya comencé con el trabajo en otra película y regresé de sopetón a la realidad. Compartirlo con los amigos y la familia es la parte más bonita.

"El Goya ha dado muchas vueltas. Estuvo varios meses en Huesca de un lado para otro. Hicimos comidas familiares, lo celebré con mis amigas e incluso llevamos la estatuilla por ahí de cena"

Este sábado asistirá a la gala en Valladolid con dos candidaturas, por ‘Campeonex’ y por ‘Saben aquell’. ¿Va más liberada tras el éxito del año pasado?El hecho de estar nominada ya es un premio. Supone ser una de las cinco películas elegidas de las 200 que se han hecho en un año. La competencia es feroz. Por ejemplo, compito con ‘ La sociedad de la nieve ’, que me parece una maravilla sonora y reconozco que sería un premio merecidísimo. Nunca se sabe lo que va a pasar pero este año el nivel es altísimo.

¿En lo profesional se nota el plus de haber ganado un Goya?Sigo trabajando como siempre, pero es un acicate para no bajar el nivel de autoexigencia. El Goya te da más visibilidad. La gente te conoce y busca tu trabajo. En los últimos años mi nivel de encargos va creciendo y el hecho de ser más visible ayuda mucho.

Tendrá la agenda repleta de compromisos.Mi agenda sigue repleta y no paro de trabajar. Me siento una privilegiada porque estoy en un lugar único al que no todo el mundo tiene acceso. Estoy agradecida y acompañada por estar donde estoy