Paula Ortiz, con el Papa Francisco: "Hemos conversado sobre 'Teresa': me ha conmovido"

Paula Ortiz tuvo un estreno doble el pasado otoño. ‘Across the River and into the Trees’, ambientada en Venecia y la vida de Hemingway, la dirigió por encargo. Apenas un mes más tarde llegó a los cines ‘Teresa’, proyecto personal de la cineasta zaragozana sobre la santa homónima con Blanca Portillo como protagonista. Este proyecto es el que le ha llevado este miércoles 7 de febrero hasta el Vaticano y las dependencias papales para ser recibida en audiencia por el argentino Jorge Bergoglio, a quien el mundo conoce como Su Santidad el Papa Francisco.

‘Teresa’ llamó la atención del Papa. De hecho, este jueves 8 de febrero (10.00) se va a proyectar la película en la Filmoteca Vaticana. “Nos han invitado -explicaba este miércoles la propia cineasta desde Roma- por varias recomendaciones que le habían llegado al Papa, y que habían despertado su curiosidad. La audiencia privada ha sido muy bonita: ha hecho una reflexión sobre la tristeza, hemos conversado sobre Teresa y me ha animado a que siguiera con ese tipo de cine. Estoy conmocionada, porque no participo de la fe cristiana, pero me ha conmovido hablar con él”.

Mayorga y poesía aragonesa

La zaragozana ha tenido un detalle con el pontífice. “Le he regalado las obras completas de Juan Mayorga y un libro de poemas autopublicado por un autor aragonés, Joaquín Vallés, que se llama ‘Historia del mundo antiguo’; ahí se reflexiona sobre quiénes hemos sido nosotros y la generación de nuestros padres en Aragón. Es un poemario muy bonito. Bueno, y ‘La novia’”.

'Teresa' -que ha in-'teresado' tanto al Papa- contaba además en su reparto con con Asier Etxeandia y un equipo técnico con amplia presencia aragonesa, empezando por la figurinista Arantxa Ezquerro. En cuanto a la cinta sobre Hemingway, estaba protagonizada por figuras de calado en Hollywood como Liev Schreiber o Josh Hutcherson, amén de la emergente actriz italiana Matilda De Angelis,