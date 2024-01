Esta es la afición que Eva Amaral comparte con sus seguidores

Eva Amaral (Zaragoza, 1972) tiene este 2024 una agenda muy apretada. Tras un 2023 dedicado a la composición y grabación de su próximo disco y con apenas un concierto en el festival Sonorama, este año los compromisos musicales se dispararán, con actuaciones por toda la geografía nacional, con una sola parada en Aragón, el 9 de junio en el festival Bosque Sonoro de Mozota.

Sin embargo, la artista zaragozana ha desarrollado una afición que le ayuda a desconectar de sus quehaceres con la banda. Cámara en mano se ha introducido desde hace unos años en la fotografía de naturaleza. Regularmente, en su cuenta oficial de Instagram obsequia a sus seguidores con algunas de las imágenes que toma de aves, insectos y otros animales.

Las aves son muy habituales en las capturas que comparte. Por ejemplo, una simpática pareja de petirrojos a las que dedica también un texto: "Pareja de jóvenes y confiadísimos pajaritos. No sé si son colirrojos, petirrojos… La verdad que me dejaron acercarme un montón y les hice fotos sin que se inmutaran. Un regalo". En otra estampa inmortaliza a unas cigüeñas y a una garza real.

Y hace lo propio con precioso pico picapinos, un mito común, una curruca capirotada, un águila, dos abejarucos, un halcón abejero, un busardo ratonero, un jilguero y un gorrión, dos carboneros, un autillo, un gorrión molinero o un mosquitero. El muestrario es sorprendentemente variado y abundante. En cada uno de esos 'post' Eva Amaral rezuma su amor por todas estas especies.

Otro de sus objetivos son los insectos. La lista es también muy amplia: desde una vespa velutina a una araña pasando por una espectacular mariposa pavo real, una abeja, una mariquita, unas hormigas...

Y entre los mamíferos, además de su indisimulado amor por los gastos, la aragonesa ha retratado a una marta, una ardilla, un conejo, un grupo de vacas, un zorro rojo o un corzo. En este último caso, lo acompaña de un texto en defensa del animal y en contra de los cazadores: "Al día le quedaba poca luz así que cometí el error de intentar acercarme un poco más para retratarlo mejor… Me ladró. Estaba claro que mi presencia no le era nada grata. Retirada inmediata. Me cuesta entender que alguien pase un día de fiesta dando caza a estos preciosos seres vivos. Lo digo desde el respeto, sin ánimo de ofender a nadie ni hacer polémicas sobre el tema. Simplemente no me cabe en la cabeza".